Automotive Cells Company va construire une usine de batteries en Italie

Automotive Cells Company (ACC) a annoncé ce mercredi son intention de construire une usine de batteries à Termoli, dans le sud de l’Italie. La coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, transformera une usine de stellantis existante après un accord conclu avec les autorités italiennes.

C’est la troisième usine de batteries pour ACC après celles déjà annoncées en France et en Allemagne. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré que l’investissement pour le site en Italie pourrait être similaire aux investissements prévus de 2 Mds€ pour les giga-usines de France et d’Allemagne. Rome s’est engagée à fournir 359 M€ de fonds publics pour le projet.

ACC a déclaré que les trois partenaires se sont engagés à porter leur capacité industrielle à au moins 120 gigawattheures (GWh) d'ici à 2030 et à intensifier le développement et la production de cellules et de modules de batteries haute performance de nouvelle génération. Le plan de capacité actualisé mobilisera un investissement de plus de 7 Mds€, précise ACC dans son communiqué. La capacité de production des usines française et allemande sera portée à 40 GWh chacune, contre 24 GWh initialement prévus.

Centre d'excellence industrielle - Usine de batteries d'ACC, près d'Angoulême (Source : site ACC)