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STELLANTIS N.V.

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BREF-Stellantis attend une lente amélioration de la situation des semi-conducteurs en 2022-DG

23/02/2022 | 16:27
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23 février (Reuters) -

* STELLANTIS-LE RYTHME DE PROGRES DES SYNERGIES POURRAIT RALENTIR APRES LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS ATTEINTS EN 2021-DG

* STELLANTIS VOIT ENCORE DU POTENTIEL EN EUROPE EN TERME DE GAINS D'EFFICACITÉ-DG

* STELLANTIS-L'ANNEE 2022 NE MARQUERA PAS ENCORE UN RETOUR A LA NORMALE SUR LES SEMI-CONDUCTEURS-DG

* STELLANTIS-LE SEUL CHEMIN POUR L'AUTOMOBILE EST D'ABSORBER LES COUTS SUPPLEMENTAIRES LIÉS À L'ÉLECTRIQUE À TRAVERS DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ-DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Reporting By Gilles Guillaume)


© Reuters 2022
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
STELLANTIS N.V. 4.63%17.086 Cours en temps réel.-2.05%
STELLANTIS N.V. 4.49%17.07 Cours en différé.-2.04%
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Données financières
CA 2021 148 Mrd 168 Mrd -
Résultat net 2021 10 862 M 12 318 M -
Tréso. nette 2021 13 101 M 14 857 M -
PER 2021 4,73x
Rendement 2021 6,19%
Capitalisation 51 209 M 58 073 M -
VE / CA 2021 0,26x
VE / CA 2022 0,17x
Nbr Employés 204 000
Flottant -
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Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
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Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Cloture 16,35 €
Objectif de cours Moyen 23,37 €
Ecart / Objectif Moyen 43,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Ned Curic Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STELLANTIS N.V.-2.04%58 073
BYD COMPANY LIMITED-11.48%101 266
FERRARI N.V.-16.38%39 705
MARUTI SUZUKI INDIA LTD16.11%34 880
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-10.52%33 712
EXOR N.V.-12.82%18 386