BREF-Stellantis attend une lente amélioration de la situation des semi-conducteurs en 2022-DG

23 février (Reuters) -
* STELLANTIS-LE RYTHME DE PROGRES DES SYNERGIES POURRAIT
RALENTIR
APRES LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS ATTEINTS EN 2021-DG
* STELLANTIS VOIT ENCORE DU POTENTIEL EN EUROPE EN TERME DE
GAINS
D'EFFICACITÉ-DG
* STELLANTIS-L'ANNEE 2022 NE MARQUERA PAS ENCORE UN RETOUR A
LA
NORMALE SUR LES SEMI-CONDUCTEURS-DG
* STELLANTIS-LE SEUL CHEMIN POUR L'AUTOMOBILE EST D'ABSORBER
LES
COUTS SUPPLEMENTAIRES LIÉS À L'ÉLECTRIQUE À TRAVERS DES GAINS DE
PRODUCTIVITÉ-DG
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(Reporting By Gilles Guillaume)