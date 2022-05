Batteries: Stellantis et Samsung SDI investissent 2,5 mds USD dans l'Indiana

New York (awp/afp) - Le constructeur automobile Stellantis et le fabricant de batteries sud-coréen Samsung SDI vont investir plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une usine de batteries pour véhicules électriques à Kokomo, dans l'Indiana, dans le nord-est des Etats-Unis.

Les deux groupes avaient déjà annoncé en octobre s'être entendu sur la création d'une co-entreprise mais n'avait pas détaillé la location ou le montant qu'ils comptaient y consacrer.

La construction de l'usine, qui devait permettre de créer 1.400 emplois, doit démarrer dans le courant de l'année et le lancement de la production en 2025.

Le site doit avoir une capacité de production annuelle initiale de 23 gigawatt-heure (GWh), avec l'ambition de la porter à 33 GWh les années suivantes. Les batteries sont destinées aux différents véhicules issus des usines d'assemblage de Stellantis en Amérique du Nord.

"La capacité totale pourrait encore augmenter afin de suivre la hausse attendue de la demande en véhicules électriques de Stellantis", a souligné le groupe issu de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler.

Les deux groupes pourraient le cas échéant investir jusqu'à 3,1 milliards de dollars.

Pour rivaliser avec d'autres grands constructeurs ayant présenté d'ambitieuses feuilles de route électriques, Stellantis a annoncé l'an dernier vouloir investir 30 milliards d'euros au total d'ici 2025 dans son électrification et dans ses logiciels.

Le groupe prévoit de construire au total cinq grandes usines de batteries en Europe et en Amérique du Nord.

afp/rp