CES 2022 : Stellantis présente ses technologies avancées pour la mobilité de demain, avec des expériences phygitales

L'électrification avancée, la technologie cockpit, l'autonomie et la connectivité sont des preuves de la transition de Stellantis vers une entreprise Tech de mobilité durable

L'expérience virtuelle de Stellantis au CES 2022 permet de présenter des véhicules clés et des technologies avancées

Stellantis présente notamment Citroën Ami urban EV, le concept de la mobilité du futur, Jeep® Grand Cherokee 4xe 2022, équipée du système primé de technologie embarquée Uconnect 5, la voiture de course formule E DS Automobiles, Fiat Nouvelle 500 et le concept-car Chrysler Airflow

AMSTERDAM - La technologie est le moteur de Stellantis pour offrir des technologies révolutionnaires et des solutions centrées sur le client, qui façonnent le futur de nos 14 marques emblématiques. Le CES® 2022 à Las Vegas, événement technologique le plus important au monde, est le cadre idéal pour présenter les technologies de Stellantis et pour façonner l'avenir en matière d'électrification avancée, de technologie cockpit, d'autonomie et de connectivité.

Le CES 2022 Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2022, offrira aux visiteurs un aperçu des véhicules clés et des technologies avancées des marques de Stellantis, qui jalonnent le parcours de Stellantis pour réimaginer et transformer l'avenir de la mobilité pour les générations à venir.

« Les véhicules font partie intégrante de la vie numérique et l'avenir de la mobilité est alimenté par la technologie », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « L'électrification, avec nos 30 modèles électrifiés disponibles, y compris les fourgons à pile à combustible, la connectivité et l'autonomie sont toutes des composantes importantes de cet avenir, mais chacune ne peut pas être isolée. Notre créativité, notre ingénierie et nos partenariats innovants nous permettent à créer la mobilité la meilleure et la plus durable pour nos clients. »

Les spectateurs n'ont pas besoin d'être à Las Vegas pour se connecter à l'expérience Stellantis. L'expérience virtuelle Stellantis CES 2022 sera mise en ligne le 5 janvier 2022, à 19h00 CET sur le lien : stellantisces2022.com.



Le stand Stellantis au CES 2022 présente :

Chrysler Airflow : le concept qui marque la transformation de Chrysler vers une mobilité propre et des expériences client connectées en continu.

Citroën Skate Mobility Concept : Un robot de transport autonome et électrique urbain, associé à des Pods pour offrir une mobilité fluide, partagée et créative.

Citroën Ami : Un VE urbain ultra-compact pour deux personnes. En France, l'Ami est accessible dès l'âge de 14 ans, avec des offres « à la carte » qui ciblent des usages spécifiques, un parcours entièrement en ligne, des modes de distribution innovants et un temps de charge de trois heures.

DS E-Tense FE21 : Deux fois championne du monde en titre du ABB FIA de Formule E, la voiture de 900 kg (avec le pilote) utilise un système de 900 volts qui comprend une batterie de 52 kWh, alimentant un moteur électrique de 338 chevaux. La conception légère combinée au couple électrique permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes environ.

FIAT Nouvelle 500 : Nouvelle 500 est le fleuron de FIAT et représente la nouvelle dolce vita, une réponse aux besoins sociétaux de mobilité et la durabilité. Cette nouvelle petite voiture électrique, la plus populaire et iconique de la gamme FIAT, est l'incarnation de la voiture italienne : un design classique, une œuvre d'art, une inspiration. Nouvelle 500 est connectée, a une autonomie allant jusqu'à 320 km (norme WLTP), dispose d'une charge rapide de 85kW et c'est la première voiture urbaine avec une conduite assistée de niveau 2. Nouvelle 500 est le véhicule électrique le plus vendu de la marque.

Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer : Une icône américaine premium qui renaît comme le nouveau standard de sophistication et d'authenticité. L'extension premium de la marque Jeep® offre des capacités 4x4 inégalées, des performances sur route améliorées et un design inspiré du savoir-faire et de l'héritage américains, tout en offrant des caractéristiques technologiques de pointe, telles que la TV Fire exclusive intégrée et un écran pour le passager avant.

Jeep Wrangler 4xe : Le Wrangler le plus performant, le plus avancé techniquement et le plus écologique de tous les temps. Disponible en Europe, en Chine et aux États-Unis, le groupe motopropulseur hybride rechargeable du Wrangler 4xe peut parcourir jusqu'à 30 km en mode électrique presque silencieux et sans émissions.

Jeep Grand Cherokee 4xe: Le premier Grand Cherokee à proposer une version électrique hybride rechargeable. Son lancement reflète la poursuite de la vision globale de la marque, qui consiste à atteindre la "Liberté zéro émission" en proposant un véhicule Jeep entièrement électrique dans chaque segment des SUV d'ici 2025. Le Grand Cherokee 4xe vise une autonomie en tout électrique estimée à 40 km et 57 MPGe, avec une puissance de 375 ch et un couple de 470 lb-pi. Il est équipé du système primé Uconnect 5, qui offre une nouvelle technologie pour la Jeep Grand Cherokee 2022, notamment un écran de 10,1 pouces (25,7 cm) et avec une vitesse de fonctionnement cinq fois plus rapide (par rapport à la génération précédente) et des mises à jour over-the-air (OTA).

En juillet, Stellantis a annoncé plus de 30 milliards d'euros d'investissements dans l'électrification et le software jusqu'en 2025 pour mener à bien son ambitieuse transformation. Pour en savoir plus sur la stratégie d'électrification de Stellantis, visitez la page EV Day. Pour plus d'informations sur la stratégie Software, visitez la page Software Day.