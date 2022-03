CORR : Stellantis veut doubler son chiffre d'affaires à 300 milliards d'euros à l'horizon 2030

(Correction: bien lire au onzième paragraphe que l'objectif d'une marge opérationnelle courante d'au moins 10% à partir de 2024 a été fixé pour l'Europe et non pour la région Amérique du Nord comme indiqué dans la dépêche publiée à 15h47)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe automobile Stellantis a annoncé vouloir doubler son chiffre d'affaires et maintenir une marge opérationnelle courante à deux chiffres à l'horizon 2030, dans le cadre de son nouveau plan stratégique intitulé "Dare Forward 2030" présenté mardi.

Le constructeur aux 14 marques souhaite "doubler le chiffre d'affaires net pour atteindre 300 milliards d'euros à l'horizon 2030", à comparer aux 152 milliards d'euros réalisés en 2021, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Stellantis compte atteindre cet objectif progressivement, visant des revenus d'environ 200 milliards d'euros en 2024 et d'environ 250 milliards d'euros en 2027, a précisé le directeur général de l'entreprise, Carlos Tavares, lors de la présentation.

Pour atteindre les 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030, le groupe compte multiplier par quatre les revenus de ses marques premium et de luxe, a également indiqué le dirigeant.

En termes de rentabilité, le groupe prévoit de "maintenir une marge opérationnelle courante à deux chiffres tout au long du plan". Cet objectif de marge opérationnelle courante à deux chiffres tout au long du plan est "un plancher", a expliqué Carlos Tavares.

Par ailleurs, Stellantis table sur la génération de "plus de 20 milliards d'euros de free cash-flow industriels en 2030".

Pour y parvenir, le groupe compte notamment "atteindre 100% de l'objectif annuel de 5 milliards d'euros de cash lié aux synergies [de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles et Groupe PSA] prévues d'ici fin 2024", et "maintenir un seuil de rentabilité inférieur à 50% des facturations consolidées".

Les synergies seront atteintes fin 2024 "avec plus d'un an d'avance", a précisé Carlos Tavares.

20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine

Sur le plan géographique, le groupe souhaite qu'à l'horizon 2030, plus de 25% de son chiffre d'affaires mondial net soit réalisé dans des régions autres que l'Europe élargie ou l'Amérique du Nord.

En Chine, l'entreprise vise un chiffre d'affaires net de 20 milliards d'euros avec six marques et compte "mettre en oeuvre un modèle économique 'asset-light' afin de réduire les coûts fixes et limiter les risques géopolitiques". Stellantis se fixe un objectif de marge opérationnelle courante de 8% dans le pays en 2030.

En Amérique du Nord, Stellantis vise une marge opérationnelle courante de plus de 15% en 2030. En Europe cette rentabilité s'établira à au moins 10% partir de 2024, a indiqué Carlo Tavares.

S'agissant de la rémunération des actionnaires, Stellantis a annoncé viser un taux de distribution des dividendes de 25% à 30% jusqu'en 2025, le groupe prévoyant par ailleurs de "racheter jusqu'à 5% des actions ordinaires en circulation".

100% de véhicules électriques vendus en Europe

A côté de ses objectifs financiers, Stellantis s'engage "à devenir le champion de l'industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignant zéro émission carbone d'ici 2038", avec une réduction de 50% des émissions d'ici 2030, a annoncé le groupe.

Stellantis vise une part de ses revenus dans les véhicules électriques de 52% d'ici à 2030, contre 3% en 2021, a indiqué l'industriel dans sa présentation.

"Nous préparons les conditions pour atteindre 100% de véhicules électriques (BEV) vendus en Europe et 50% aux Etats-Unis à l'horizon 2030 pour contribuer à cette position de leader. Nous prévoyons d'avoir plus de 75 BEV, et de vendre 5 millions de BEV chaque année dans le monde à l'horizon 2030", a déclaré Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, cité dans un communiqué.

En termes de technologie, Stellantis souhaite augmenter de 140 gigawatt-heures (GWh) la capacité des batteries pour atteindre 400 GWh. Le groupe prévoit aussi d'intégrer la technologie associant pile à combustible et hydrogène au sein des grands utilitaires en 2024, visant une première livraison aux Etats-Unis en 2025.

