L'accord de principe conclu par le syndicat United Auto Workers (UAW) avec General Motors contient des avancées significatives vers l'un des principaux objectifs du président de l'UAW, Shawn Fain : La fin des "paliers" salariaux qui divisaient les travailleurs de l'UAW-GM en deux catégories de salaires, l'une supérieure et l'autre inférieure.

L'accord provisoire, d'une durée de 4 ans et demi, permettra à plus de 7 000 travailleurs de l'UAW travaillant dans les usines de composants de GM, dans les entrepôts de pièces de rechange et dans ce que GM appelle les opérations de "sous-systèmes", d'accéder aux niveaux de salaires plus élevés versés aux travailleurs des usines d'assemblage.

Selon les responsables de l'UAW, ce contrat mettra fin à une stratégie utilisée par le constructeur automobile depuis des années pour maintenir les coûts de main-d'œuvre à un niveau bas.

M. Fain et Mike Booth, vice-président de l'UAW, devraient fournir plus de détails sur l'accord avec GM samedi à midi ET (1600 GMT).

Les travailleurs de GM Components Holdings pourraient bénéficier d'une augmentation de salaire allant jusqu'à 89 %, tandis que les travailleurs des entrepôts de pièces détachées obtiendraient une augmentation de 79 %, a déclaré M. Fain lors de l'annonce de l'accord le 20 octobre. Comme chez Ford et Stellantis, GM augmentera les salaires des travailleurs temporaires et leur permettra d'accéder plus rapidement à un statut et à des salaires à temps plein.

GM, Ford et Stellantis, qui ont dû faire face à une grève coordonnée de l'UAW, ont déclaré que les niveaux de travailleurs leur permettaient de maintenir les coûts à un niveau bas et de rester compétitifs par rapport aux usines non syndiquées exploitées par Tesla et aux usines américaines des constructeurs étrangers, et les Trois de Detroit ont averti que les accords de fin de grève présentaient des défis financiers majeurs.

L'élimination des catégories de travailleurs de l'UAW les moins bien payés dans les trois usines de Detroit était une priorité absolue pour M. Fain et les négociateurs de l'UAW. Fain et les membres de l'UAW portaient souvent des t-shirts rouges imprimés du slogan "End Tiers" lors des rassemblements et des piquets de grève.

GM "a été le pire acteur" en créant des niveaux de salaires inférieurs pour les employés de l'UAW au sein de ses opérations, a déclaré M. Booth dans un discours vidéo diffusé le 20 octobre. Nous croyons au principe "à travail égal, salaire égal".

En outre, l'accord UAW-GM placera les usines de batteries de la coentreprise Ultium LLC de GM aux États-Unis sous le régime de l'accord-cadre de l'UAW avec le constructeur automobile. Les travailleurs mis en chômage technique lorsque GM a fermé et vendu son usine d'assemblage de petites voitures de Lordstown, dans l'Ohio, auront le droit d'occuper des emplois dans l'usine de batteries Ultium de Lordstown en vertu d'un accord qui leur permettra de bénéficier des taux de salaire de GM, a déclaré une personne au fait de l'accord.

Cet accord est similaire à ceux conclus chez Stellantis. Les nouveaux employés des usines de batteries de la coentreprise gagneront moins que les ouvriers de l'assemblage. Le secteur émergent des batteries automobiles aux États-Unis est généralement moins bien rémunéré que celui de la construction automobile.

M. Fain et les dirigeants des syndicats locaux de GM devraient se réunir vendredi en fin de journée pour examiner le projet de contrat et décider de le soumettre à la ratification des membres de la base. Les dirigeants de l'UAW chez Ford et Stellantis ont déjà approuvé leurs contrats et les votes de ratification ont commencé. (Reportage de Joe White ; édition de Peter Henderson et Josie Kao)