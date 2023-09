Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, devrait lancer des débrayages dans d'autres usines automobiles des Trois Détroits vendredi, à moins que des progrès de dernière minute ne soient réalisés dans les négociations qui progressent lentement depuis la semaine dernière.

Les membres de l'UAW, les investisseurs de Wall Street, les dirigeants de l'industrie et la Maison Blanche attendent de voir si Shawn Fain fermera des usines de groupes motopropulseurs ou des usines qui assemblent les camionnettes et les grands SUV dont Ford, General Motors et Stellantis tirent l'essentiel de leurs bénéfices en Amérique du Nord et dans le monde.

Fain fera un discours vidéo vendredi à 10 heures ET (1400 GMT). contre-proposition Les négociations entre l'UAW et les négociateurs des Trois Détroit ont été qualifiées de "très actives" par une personne informée de la situation.

Si Fain déclenche des débrayages dans d'autres usines à partir de midi (1600 GMT) vendredi, l'UAW devrait poursuivre les arrêts de travail en cours jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit ratifié, a déclaré une source au fait de la situation, sous le couvert de l'anonymat.

Vendredi, environ 18.300 membres de l'UAW des trois constructeurs automobiles de Detroit étaient en grève, soit environ 12% des 146.000 membres du syndicat travaillant chez les constructeurs. Les grévistes ont reçu 500 dollars par semaine du fonds de grève de l'UAW.

Le syndicat a fermé une usine d'assemblage chez chacun des trois constructeurs de Detroit et 38 centres de distribution de pièces chez GM et Stellantis.

L'effet de ces débrayages a été relativement limité par rapport à l'impact financier de l'arrêt des chaînes de montage qui fabriquent les Ford F-series, les Chevrolet Silverados et les camions Ram.

Les analystes estiment que GM, Ford et Stellantis gagnent jusqu'à 15 000 dollars par véhicule pour chacun de leurs grands modèles de camionnettes.

Des grèves à l'usine de camions de Ford dans le Kentucky et à l'usine de camions de GM à Flint marqueraient une escalade significative. Ces usines fabriquent des camionnettes lourdes qui sont les véhicules les plus rentables vendus par Ford et GM. Un débrayage dans les usines Stellantis de camions Ram et de SUV Jeep à Sterling Heights (Michigan), Warren (Michigan) et Detroit porterait un coup dur au constructeur franco-italien.

Le syndicat pourrait également fermer des usines de moteurs et de transmissions, ou des opérations d'emboutissage de métaux, qui fournissent des pièces à plusieurs lignes de produits et usines. Une telle approche entraînerait rapidement la fermeture des usines d'assemblage, qui manqueraient de pièces.

Après la dernière extension de la grève coordonnée, M. Fain a menacé de prendre d'autres mesures dans les usines de pièces essentielles de Stellantis dans sa ville natale de Kokomo, dans l'Indiana, où le constructeur automobile possède quatre usines qui fabriquent des moteurs et des transmissions largement utilisés dans toute la gamme de produits de l'entreprise.

Le syndicat pourrait poursuivre une approche plus progressive, en interrompant le travail dans des usines telles que les usines de véhicules électriques de GM à Detroit-Hamtramck et Spring Hill, dans le Tennessee, ou l'usine de camionnettes électriques F-150 Lightning de Ford à Dearborn, dans le Michigan. Toutefois, les grèves dans ces usines auraient moins d'impact, car les modèles concernés sont soit déficitaires, soit nettement moins rentables que les grands pick-up.

L'UAW a adopté une nouvelle approche des débrayages pour faire monter la pression sur les constructeurs automobiles. Plutôt que le coup de massue d'un débrayage massif, l'UAW a utilisé les grèves comme un cliquet, laissant les dirigeants de l'entreprise dans l'expectative quant au prochain virage à prendre.

Le syndicat a lancé ses premiers débrayages le 15 septembre, avec des grèves simultanées dans une usine d'assemblage de chaque constructeur.

Le 22 septembre, le syndicat a étendu ses grèves à GM et Stellantis, mais a limité son débrayage chez Ford à une seule usine en raison des progrès réalisés dans les négociations. On ne sait pas encore si Ford sera visé par la prochaine série d'actions.

Le syndicat et les entreprises restent très éloignés l'un de l'autre sur des questions économiques essentielles. Le Fain s'en tient à sa demande d'augmentation de 40 % des salaires sur une période de quatre ans, une position soutenue par le président Joe Biden lors d'une visite à Détroit mardi. Les entreprises ont répondu par des offres d'environ 20 %.

L'UAW fait également pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils suppriment le système de salaires à deux vitesses, en vertu duquel les nouveaux embauchés peuvent gagner beaucoup moins que les vétérans.