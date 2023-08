Dodge Direct Connection et Jay Leno's Garage ont annoncé la création d'une nouvelle gamme de produits d'entretien automobile co-marqués par Direct Connection, la ligne de produits de performance de la marque Dodge, et Jay Leno's Garage. La nouvelle initiative comprendra plus de 20 produits d'esthétique et de lavage de première qualité sous la bannière Direct Connection/Jay Leno's Garage, notamment le produit d'esthétique rapide Direct Connection, le produit d'esthétique intérieure Direct Connection, le nettoyant universel Direct Connection et bien d'autres produits encore. Un seau d'esthétique Direct Connection de marque sera également vendu avec une sélection de kits de démarrage pour l'entretien des voitures. Leno et Kuniskis ont annoncé ce nouveau partenariat au Vinsetta Garage de Berkley, dans le Michigan, lors de l'événement annuel Woodward Cruise, qui attire chaque année des dizaines de milliers de passionnés le long de l'avenue historique Woodward, dans la région métropolitaine de Détroit.

Après l'annonce de la conférence de presse, le duo se rendra sur Woodward à bord des nouvelles Dodge Challenger SRT Demon 170, édition spéciale "Last Call", et s'arrêtera au stand officiel de la marque Dodge lors de la Woodward Cruise pour distribuer personnellement des échantillons gratuits de la gamme de produits. Jay Leno's Garage a également été annoncé plus tôt ce printemps comme la source de confiance pour les produits d'entretien automobile haut de gamme livrés avec la nouvelle Dodge Challenger SRT Demon 170 de 1 025 chevaux. Leno a également participé à la présentation de la Challenger SRT Demon 170 à Las Vegas en mars dernier et a été surpris par Kuniskis et la marque Dodge en présentant sa propre Demon 170 lors de la conférence de presse d'aujourd'hui.

Cette présentation représentait la première livraison à un client de la Challenger SRT Demon 170, la muscle car d'usine la plus rapide et la plus puissante au monde. La gamme de pièces de performance Dodge Direct Connection, lancée en mars 2022 dans le cadre de la série d'initiatives Dodge Never Lift, continue de s'étoffer avec le lancement d'une nouvelle ligne de plus de 20 produits d'entretien automobile co-marqués. Le kit de démarrage du seau d'entretien Direct Connection, livré dans un seau Direct Connection de 3,5 gallons, comprendra : Direct Connection Quick Detailer.

Shampooing de lavage pour céramique Direct Connection. Direct Connection High Gloss Tire Shine. Le nettoyant tout usage Direct Connection.

Direct Connection Color-changing Wheel Cleaner (nettoyant pour roues à couleurs changeantes). Direct Connection Interior Detailer. Direct Connection Chenille Wash Mitt (pack).

Serviette de séchage Direct Connection Twist Weave (pack). Tampon applicateur de pansement en microfibre. Les nouveaux produits d'entretien automobile seront proposés exclusivement sur DCPerformance.com, le siège en ligne de la marque Direct Connection.

Les prix, les commandes et les informations sur les produits de la gamme complète seront disponibles au quatrième trimestre 2023 sur DCPerformance.com.