Paris (awp/afp) - Stellantis va lancer son châssis à haute performance pour voitures électriques avec des premières grandes berlines et SUV produits fin 2024 sous ses marques Dodge et Jeep, a annoncé vendredi le groupe automobile.

Avec cette plateforme, appelée STLA Large, Stellantis promet des performances à la hauteur des voitures électriques les plus avancées, du côté de Tesla ou Porsche, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 2 secondes.

De gros packs de batteries, d'une capacité comprise entre 85 et 118 kilowattheures (kWh), doivent leur offrir jusqu'à 800 kilomètres d'autonomie.

L'idée est chasser complètement "l'angoisse d'une panne d'autonomie", a souligné Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, lors d'une conférence de presse en ligne.

Ces modèles seront d'abord fabriqués dans l'usine de Windsor (Canada), principalement à destination du marché nord-américain où Stellantis compte lancer une offensive électrique en 2024, sur un marché encore balbutiant.

Alfa Romeo, Chrysler et la marque de luxe Maserati suivront avec des modèles assemblés notamment dans l'usine de Cassino, en Italie.

Huit véhicules issus de ces cinq marques sont prévus au total entre 2024 et 2026, dans les gammes les plus grandes du constructeur, entre 4,7 et 5,1 mètres. Ils seront proposés en traction, propulsion, ou en version à quatre roues motrices.

La production de ces plateformes sera ensuite étendue à d'autres usines. Conçues pour l'électrique, elles seront également proposées avec des moteurs thermiques et hybrides, a précisé Stellantis.

"Notre ambition est de créer une famille de véhicules à partir d'un ensemble de composants bien conçus et suffisamment flexibles pour couvrir plusieurs catégories de véhicules et de motorisations, avec un niveau de performances supérieur à tous nos produits actuels et à laquelle chacun des clients de nos marques emblématiques aura accès", a souligné Carlos Tavares.

"La flexibilité et l'agilité de cette plateforme sont sa marque de fabrique et seront le moteur de notre succès dans la transition électrique en Amérique du Nord", a-t-il ajouté.

Comment ces véhicules garderont-ils leur identité, avec des sensations de conduite différentes, s'ils partagent le même châssis? "C'est une discussion vieille de trente ans", a répondu M. Tavares. Outre des tailles différentes et des intérieurs différents, ces modèles auront "des gardes au sol différentes, pour un usage tout-terrain ou sur autoroute".

STLA Large est l'une des quatre plateformes qui doivent permettre à Stellantis de réaliser les objectifs de son plan stratégique "Dare Forward 2030", qui prévoit 100% de ventes électriques en Europe en 2030 pour les voitures particulières, et 50% aux États-Unis.

Le groupe doit lancer en février le premier modèle basé sur sa plateforme "STLA Medium", la nouvelle Peugeot 3008, avant qu'elle soit proposée sur des modèles chez Opel, Lancia et Chrysler. Il manque désormais à l'appel les plateformes pour les petites électriques et les utilitaires et pick-up.

