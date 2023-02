Electrification: Stellantis investira 155 mlns de dollars dans trois usines américaines

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi qu'il allait investir 155 millions de dollars, soit environ 146 millions d'euros, dans trois usines situées dans la ville de Kokomo, dans l'Indiana, pour soutenir la production des nouveaux modules de propulsion électrique.

"Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme de l'entreprise visant à atteindre 50% de véhicules électriques vendus aux Etats-Unis à l'horizon 2030 en commençant par les premiers véhicules entièrement électriques Ram à partir de 2023 et Jeep à partir de 2024", a indiqué Stellantis dans un communiqué.

Les investissements de Stellantis seront réalisés dans les usines Indiana Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting et permettront de préserver plus de 265 emplois, a expliqué le constructeur.

Le total des investissements consentis dans l'Indiana depuis 2020 pour soutenir les objectifs de Stellantis en matière d'électrification s'élève à près de 3,3 milliards de dollars, incluant une gigafactory, coentreprise avec Samsung SDI.

Stellantis exploite actuellement cinq sites de production de groupes motopropulseurs dans l'Indiana: trois usines de boîtes de vitesses, une usine de moulage et une usine de moteurs.

