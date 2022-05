Electrique: Stellantis prévoit d'investir près de 2,8 milliards de dollars au Canada

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe automobile Stellantis NV a annoncé lundi qu'il prévoyait d'investir 3,6 milliards de dollars canadiens, environ 2,8 milliards de dollars, pour moderniser deux usines d'assemblage et un centre de recherche et développement (R&D) automobile au Canada dans le cadre de sa stratégie d'électrification.

Le géant mondial de l'automobile a indiqué que son usine d'assemblage de Windsor, dans l'Ontario, serait transformée pour produire des véhicules multi-énergie et des batteries électriques pour plusieurs modèles. Les travaux devraient débuter en 2023. Son usine d'assemblage de Brampton sera également réoutillée et modernisée à partir de 2024.

Stellantis prévoit également d'agrandir son centre de R&D existant pour en faire un laboratoire de batteries avec près de 650 emplois d'ingénieurs à la clé. La nouvelle installation sera ajoutée au bâtiment existant et devrait être terminée d'ici la fin 2023.

-Denny Jacob, The Wall Street (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 16:10 ET (20:10 GMT)