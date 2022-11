Ford doit réaliser plus de travaux en interne pour préserver les emplois - PDG

La construction des véhicules électriques nécessitera 40 % de main-d'œuvre en moins que celle des véhicules à combustion actuels, a déclaré Farley lors d'une conférence organisée à Detroit par la Rainbow PUSH Coalition, un groupe de défense des droits civils.

Farley a déclaré aux journalistes en marge de la conférence que Ford "revenait... à notre modèle A", lorsque l'entreprise construisait elle-même de nombreux composants pour les véhicules au complexe de fabrication Rouge à Dearborn, dans le Michigan.

Amener la production de moteurs de véhicules électriques, de batteries et d'autres composants en interne était nécessaire pour préserver les emplois et être compétitif, a déclaré M. Farley.

Tesla Inc, le premier constructeur américain de véhicules électriques, construit une grande partie du matériel de ses véhicules électriques, y compris les batteries. Les marges bénéficiaires de Tesla sont désormais supérieures à celles de Ford et de nombreux autres constructeurs automobiles établis.

"Nous voulons être le numéro 1", a déclaré Farley lors de la conférence Rainbow PUSH à Détroit.

Ford a commencé à construire un complexe de fabrication de véhicules électriques dans l'ouest du Tennessee, appelé Blue Oval City. Farley a déclaré qu'il "serait ravi" si les travailleurs embauchés là-bas décidaient de se syndiquer. Mais cette décision appartient aux travailleurs.

Ford et ses rivaux de Detroit, General Motors Co et Stellantis NV, entameront des négociations contractuelles avec l'United Auto Workers l'année prochaine. Les changements induits par le passage à l'électrification seront au cœur de ces négociations. Le président de l'UAW, Ray Curry, a déclaré qu'il souhaitait que les travailleurs des nouvelles exploitations américaines de VE, y compris les usines de batteries en coentreprise, soient organisés sans le processus de vote à bulletin secret.

"Les négociations de l'année prochaine seront extrêmement importantes pour toutes les parties prenantes", a déclaré M. Farley.

Farley a fait appel à un certain nombre de cadres extérieurs à l'industrie automobile pour diriger les efforts d'électrification et de développement de logiciels. Mais il a déclaré que Ford doit faire un meilleur travail de développement des cadres à partir de ses propres rangs.

"Nous ne pouvons pas continuer à embaucher à l'extérieur", a-t-il déclaré.