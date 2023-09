Le secteur automobile américain a évité de nouvelles souffrances, Ford ayant conclu mardi en fin de journée un accord de principe avec un syndicat canadien, alors même que les trois constructeurs automobiles de Detroit sont confrontés à l'éventualité d'une escalade de grèves distinctes et coordonnées aux États-Unis par le syndicat United Auto Workers.

Unifor, qui représente environ 5.600 travailleurs canadiens de l'automobile, menaçait de se mettre en grève dans les trois usines de Ford dans le pays si un accord n'était pas conclu avant 23h59 mardi (0359 GMT mercredi).

"Nous avons utilisé l'arme la plus puissante de nos syndicats : le droit de grève", a déclaré Unifor dans un communiqué à propos de l'accord de principe. "Les gains obtenus ont été obtenus de haute lutte pendant des semaines de négociations.

L'accord reste soumis à la ratification des membres d'Unifor, a déclaré l'unité canadienne de Ford dans un communiqué, ajoutant qu'elle ne divulguerait pas les détails de l'accord de principe.

Unifor avait demandé une amélioration des salaires et des pensions, ainsi qu'un soutien pour la transition vers les véhicules électriques et des engagements d'investissement supplémentaires de la part de Ford.

Unifor va maintenant s'efforcer d'obtenir des accords avec General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, dont les échéances ont été repoussées pendant que les négociations avec Ford se poursuivaient.

Les négociations d'Unifor avec les trois constructeurs automobiles de Detroit au Canada sont distinctes de l'action coordonnée de l'UAW aux États-Unis, qui a conduit environ 12 700 travailleurs à se mettre en grève la semaine dernière contre une usine d'assemblage de chacun des trois constructeurs automobiles de Detroit.

Les grèves américaines ont interrompu la production dans des usines du Michigan, de l'Ohio et du Missouri qui fabriquent le Ford Bronco, le Jeep Wrangler et le Chevrolet Colorado, ainsi que d'autres modèles populaires.

L'UAW a déclaré qu'il annoncerait des grèves contre d'autres usines américaines vendredi si aucun progrès sérieux n'est réalisé dans les négociations avec les constructeurs automobiles.

Les analystes s'attendent à ce que les usines qui fabriquent les camionnettes les plus rentables, comme la F-150 de Ford, la Chevrolet Silverado de GM et la Ram de Stellantis, soient les prochaines cibles de la grève si le débrayage se poursuit.

L'UAW et les entreprises sont en désaccord sur les salaires et les avantages sociaux des travailleurs. Les trois constructeurs automobiles ont proposé des augmentations de 20 % sur les quatre ans et demi que durent leurs accords, mais cela ne représente que la moitié de ce que demande l'UAW jusqu'en 2027.

Outre des salaires plus élevés, l'UAW demande également des semaines de travail plus courtes, le rétablissement des retraites à prestations définies et une plus grande sécurité de l'emploi, alors que les constructeurs automobiles se tournent vers les véhicules électriques. (Reportage de Anirudh Saligrama et Rishabh Jaiswal à Bengaluru et Ben Klayman à Detroit ; Rédaction de Richard Chang et Jamie Freed)