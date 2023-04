Ford réoutillera son usine ontarienne pour fabriquer des véhicules électriques à partir de l'année prochaine

Ford prévoit de commencer la révision du complexe d'Oakville au deuxième trimestre 2024, en mettant au chômage la plupart des ouvriers de production de l'usine jusqu'à ce que le nouveau système d'assemblage de véhicules électriques démarre à la fin de 2024, ont déclaré mardi des responsables de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.

Dans le cadre de la rénovation de 1,8 milliard de dollars canadiens (1,34 milliard de dollars), le complexe vieux de 70 ans sera doté d'un nouveau système d'assemblage de batteries, a déclaré Dave Nowicki, directeur des opérations de fabrication de Ford pour les véhicules électriques.

Les responsables de Ford ont refusé de dire si l'usine assemblera cinq modèles de véhicules électriques, comme convenu avec Unifor lors des négociations contractuelles de 2020.

La taille, le calendrier et le lieu des investissements dans la production de véhicules électriques par Ford, General Motors Co et Stellantis NV seront au cœur des négociations contractuelles qui se dérouleront plus tard cette année avec les syndicats des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Unifor et le syndicat américain United Auto Workers souhaitent que les constructeurs automobiles de Detroit s'engagent à préserver les emplois lors de la transition des véhicules à combustion vers les véhicules électriques.

L'usine d'Oakville fabrique actuellement les SUV Ford Edge et Lincoln Nautilus à combustion. La rénovation de l'usine fait partie d'un programme d'investissement de 50 milliards de dollars jusqu'en 2026. Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que Ford serait en mesure d'assembler 2 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici à 2026.

Les responsables de Ford ont indiqué qu'Oakville construirait la prochaine génération de VE du constructeur, qui, selon les dirigeants de Ford, devra être plus efficace, plus facile à assembler et plus compétitive par rapport aux véhicules de Tesla Inc. qui sont actuellement en tête des ventes de VE sur le marché nord-américain.

Les cellules de batterie des VE construits à Oakville proviendront d'une usine que Ford et son partenaire SK On plan construisent dans le Kentucky, a indiqué M. Nowicki. Il est trop tôt pour dire si les batteries répondront aux exigences de contenu national pour bénéficier des subventions d'achat de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, a-t-il ajouté.

