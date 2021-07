France: les immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,7% en juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont reculé de 14,7% sur un an en juin, a annoncé jeudi le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Les immatriculations se sont établies à 199.509 unités, soit une baisse de 14,7% sur un an en données brutes, sachant que juin 2021 a compté un jour ouvré de plus que le même mois de 2020.

Le CCFA propose désormais chaque mois une comparaison par rapport à 2019 pour davantage de représentativité. Sur cette base, les immatriculations automobiles de juin ont reculé de 13,6% en données brutes. Le mois de juin 2019 avait compté trois jours ouvrés de moins que celui de mai 2021.

Au niveau des constructeurs, Stellantis a enregistré une baisse de 6,5% de ses immatriculations sur un an, tandis que celles de Renault ont chuté de 27,7%. Par rapport à juin 2019, les deux groupes accusent des baisses respectives de 19% et 23%.

Premier constructeur étranger en France, Volkswagen a vu ses immatriculations progresser de 6,8% sur un an et se replier légèrement, de 1,44% par rapport à juin 2019.

Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, les immatriculations françaises progressent de 28,9% sur un an en données brutes, à 922.766 unités. Par rapport aux six premiers mois de 2019, elles accusent une baisse de 20,9%.

