GM, Ford s'apprêtent à publier leurs résultats devant un public difficile à Wall street

Wall street soupçonne les deux sociétés de ne pas atteindre leurs prévisions de bénéfices pour 2022, ou de sous-performer l'année prochaine, la demande des consommateurs étant entamée par la hausse des taux d'intérêt américains, la hausse des prix du pétrole et les ralentissements économiques aux États-Unis, en Europe et en Chine.

"Bien qu'il n'y ait pas eu d'érosion significative de la demande automobile jusqu'à présent cette année, une faiblesse en 2023 semble de plus en plus probable", ont écrit les analystes de Berenberg dans une note.

GM publie ses résultats mardi. Ford suivra mercredi, après avoir déjà averti les investisseurs que les résultats du troisième trimestre ne seront pas à la hauteur des attentes en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Les investisseurs de Wall street n'ont pas attendu pour agir sur la crainte que la demande de voitures entre enfin dans un ralentissement cyclique longtemps retardé.

Les actions des principaux constructeurs et groupes de concessionnaires automobiles ont dérapé depuis que Ford a déclaré le 19 septembre que les bénéfices du troisième trimestre seraient affectés par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation du coût des pièces, et que le détaillant de voitures d'occasion CarMax a mis en garde le 29 septembre contre le ralentissement de la demande.

L'action Ford a baissé de 19 % depuis son avertissement, et a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu'elle a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines le 13 janvier. Les actions GM sont en baisse de 19% depuis le 19 septembre. Ce mois-ci, elles sont passées sous la barre des 33 dollars, leur prix d'introduction en bourse en 2010, après la faillite.

Les actions du constructeur automobile le plus précieux au monde, Tesla Inc, ont chuté jeudi après que la société a averti qu'elle pourrait ne pas atteindre son objectif annuel d'augmenter les livraisons de véhicules de 50 % ou plus.

"C'était d'abord Ford, puis CarMax, puis Tesla. Le troisième trimestre devrait être marqué par de nombreux autres échecs et de faibles perspectives qui s'ajouteront au panorama. Ne nous qualifiez pas (encore) de haussiers", a écrit Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans une note.

Jusqu'à présent, ni GM ni Ford n'ont réduit leurs prévisions de bénéfices pour l'année complète. Les dirigeants des deux entreprises ont déclaré que la demande reste forte et que les stocks sont encore bien plus bas que par le passé. Le resserrement des stocks a permis aux constructeurs automobiles de Detroit de réduire les sommes consacrées aux remises et au marketing.

Steve Carlisle, directeur des opérations nord-américaines de GM, a déclaré mercredi que le constructeur automobile n'avait qu'environ 20 jours de véhicules en stock chez les concessionnaires, alors qu'il en avait jusqu'à 90 jours avant la pandémie.

"Nous sommes optimistes pour le reste de l'année", a déclaré M. Carlisle lors de la conférence Reuters Automotive USA à Detroit. "Du point de vue des ventes, nous avons eu un très bon troisième trimestre. Nous sommes optimistes. Mais c'est très dynamique."