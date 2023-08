General Motors Co a annoncé mardi qu'elle rappellerait dans le monde entier un peu plus de 900 véhicules anciens équipés de gonfleurs de sacs gonflables Takata susceptibles de se rompre, à la suite d'un incident survenu au Brésil.

Le rappel concerne certains véhicules Chevrolet Camaro, Sonic, Volt et TRAX (uniquement au Canada) et Buick Verano de 2013, dont 767 aux États-Unis, 101 au Canada et 46 dans d'autres pays.

Le plus grand constructeur automobile américain a déclaré que son unité brésilienne avait reçu en mars une allégation selon laquelle une Chevrolet Camaro de 2013 avait été impliquée dans un accident en mai 2022 et que le gonfleur de l'airbag du conducteur avant s'était rompu pendant le déploiement. GM a déclaré qu'une inspection avait confirmé la rupture du gonfleur de l'airbag du conducteur avant pendant le déploiement.

GM a déclaré que l'analyse est toujours en cours, mais que les premières conclusions indiquent que la rupture est probablement liée à un défaut de fabrication.

"GM a décidé de rappeler tous les modules d'airbags avant conducteur contenant un gonfleur provenant du lot de production suspect et a déclaré ne pas avoir connaissance d'autres rapports de rupture de gonfleur similaires.

Plus de 30 décès dans le monde, dont 26 aux États-Unis, et des centaines de blessés dans des véhicules de différents constructeurs automobiles depuis 2009 sont liés aux gonfleurs d'airbags Takata qui peuvent exploser, libérant des éclats de métal à l'intérieur des voitures et des camions, mais aucun dans les véhicules GM.

En 2020, GM a rappelé 7 millions de véhicules des années 2007 à 2014 équipés de gonfleurs Takata.

Au cours des dix dernières années, 67 millions de gonfleurs Takata ont été rappelés aux États-Unis et plus de 100 millions dans le monde entier, ce qui constitue le plus grand rappel de l'histoire en matière de sécurité automobile.

Le mois dernier, Stellantis, la société mère de Chrysler, a averti 29 000 propriétaires de pick-up Dodge Ram 2003 de cesser immédiatement de rouler en attendant les réparations, après qu'une personne a été tuée à la suite de l'explosion d'un gonfleur d'airbag Takata.

En novembre, Stellantis a demandé aux propriétaires de 276 000 autres véhicules américains plus anciens de cesser immédiatement de conduire après que trois autres décès liés à des gonfleurs d'airbags Takata défectueux ont été signalés en 2022. (Reportage de David Shepardson, édition de Marguerita Choy)