Harvey Weinstein poursuit l'unité US de Stellantis après un accident de Jeep

par Jonathan Stempel

NEW YORK, 7 juin (Reuters) - L'ancien producteur de cinéma hollywoodien Harvey Weinstein, actuellement en prison après avoir été condamné pour des crimes à caractère sexuel, a poursuivi mardi l'unité américaine de Fiat Chrysler Automobiles, détenue par Stellantis, à la suite d'un accident de voiture qu'il avait eu en 2019.

Selon la plainte déposée auprès d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan, Weinstein portait sa ceinture de sécurité lorsque, essayant d'éviter un cerf, les freins de la Jeep Wrangler 2017 qu'il conduisait ont lâché, provoquant un renversement du véhicule.

Weinstein a demandé 5 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que l'accident du 17 août 2019 à Bedford, dans l'État de New York, l'a laissé "catastrophiquement blessé et rendu paralysé".

Il a déclaré que FCA US LLC lui avait fourni le véhicule "déraisonnablement dangereux" en échange d'un placement de produit dans l'un de ses films.

Stellantis a exprimé dans un communiqué son intention de "défendre vigoureusement (son) produit" contre ces accusations.

Gary Kavulich, un avocat de Weinstein, a contesté les rapports de presse suggérant que son client n'était pas blessé, disant que Weinstein avait dit aux autorités qu'il était blessé au moment de l'accident.

"Il souffre constamment", a déclaré Gary Kavulich dans un communiqué, ajoutant que les négociations avec FCA pour éviter un procès "ont duré des mois et des mois"

Weinstein, 70 ans, purge une peine de 23 ans de prison suite à sa condamnation en février 2020 pour agression sexuelle et viol.