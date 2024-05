Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, dont l'objectif est d'offrir à tous une liberté de mobilité propre, sûre et abordable. Connu pour son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep ® , Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Stellantis est aujourd'hui dans la mise en œuvre son plan stratégique audacieux Dare Forward 2030, afin de devenir une 'tech company' de mobilité et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre, tout en créant de la valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes. Pour en savoir plus, www.stellantis.com.

AMSTERDAM - Carlos Tavares, Chief Executive Officer de Stellantis, Natalie Knight Chief Financial Officer et d'autres membres de l'équipe de direction partageront la vision de Stellantis du marché actuel, exigeant et dynamique, et expliqueront comment la situation de l'entreprise lui permet d'envisager de devenir leader du secteur lors du Stellantis Investor Day, qui aura lieu le jeudi 13 juin à 08h00 EDT / 14h00 CEST à Auburn Hills, Michigan, États-Unis.

