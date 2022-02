INFORMATION MÉDIA : Stellantis publiera le 23 février ses résultats annuels 2021

AMSTERDAM - Stellantis N.V. annonce que ses résultats financiers 2021 seront publiés le mercredi 23 février 2022.

Cet évènement sera retransmis via un webcast et une conférence téléphonique à partir de 14h00 CET / 08h00 EDT.

Le communiqué de presse et les documents de présentation associés seront publiés dans la section 'Finance' du site Internet de Stellantis vers 8h00 CET / 02h00 EDT le même jour.

Les informations pour accéder à cette présentation seront disponibles dans la section 'Finance' du site Internet (www.stellantis.com). Par ailleurs, pour celles et ceux qui ne pourraient pas participer à la session en direct, un replay sera accessible sur le site Internet sur la même page.

À propos de Stellantis