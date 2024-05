(Alliance News) - Les principaux indices européens ont ouvert la séance en baisse mercredi, suite à la publication de quelques macros britanniques - dont l'inflation annuelle d'avril qui est tombée à 2,3%, au plus bas depuis juillet 2021, mais moins que les attentes du marché, qui la prévoyait à 2,1% -, avec une attention tournée vers le discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde à 1000 CEST et vers les minutes de la Fed qui seront publiées ce soir à 2000 CEST.

"C'est la première fois que l'inflation britannique démarre avec un 2 depuis l'été 2021", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank, "mais le chiffre est plus élevé que les 2,1 % attendus par les analystes. L'inflation de base, quant à elle, est tombée à 3,9 %, contre 4,2 % le mois précédent, ce qui est nettement plus élevé que les 3,6 % attendus par les analystes. Dans l'ensemble, les données ont été décevantes. Le dernier assouplissement a éteint les espoirs d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre dès le mois de juin".

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,4 % à 34 459,84, le Mid-Cap a gagné 0,1 % à 47 799,64, le Small-Cap était légèrement dans le rouge à 29 016,35 tandis que l'Italie Growth a progressé de 0,1 % à 8 252,15.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,2 pour cent, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort était dans le rouge de 0,2 pour cent.

Sur le Mib, Stellantis a cédé 1,6 pour cent et a terminé à la baisse après que l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, a publié les ventes de voitures dans l'UE pour le mois d'avril. Le groupe a annoncé une croissance de 1,7 % en glissement annuel, tandis que le nombre total d'immatriculations sur le marché de l'UE a augmenté de près de 14 % par rapport à avril 2023.

Terna et Eni sont également au bas de l'échelle, avec une baisse de 1,3 % et 1,3 % respectivement, tandis qu'à l'autre bout de la liste, Telecom Italia est en tête avec une hausse de 1,1 %, suivi par Leonardo avec 0,5 % et Assicurazioni Generali avec 0,3 %.

Generali a déclaré mardi avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, contre 1,20 milliard d'euros au 31 mars 2023. Les primes brutes du groupe ont augmenté de 21% à 26,4 milliards d'euros, contre 22,16 milliards d'euros, grâce à de bonnes performances dans les segments vie et non-vie.

Saipem a également été l'un des rares acteurs à se montrer optimiste. L'action a augmenté de 0,2 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait obtenu trois nouveaux contrats de TotalEnergies EP Angola Block 20, une filiale de TotalEnergies, pour le projet Kaminho visant à développer les champs pétroliers de Cameia et Golfinho, situés à environ 100 kilomètres au large de la côte angolaise. Le montant total des contrats s'élève à 3,7 milliards d'euros.

Banco BPM - dans le rouge de 0,3 pour cent - a déclaré mardi qu'il avait achevé le placement d'une nouvelle émission d'obligations sécurisées à sept ans de 500 millions d'euros pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de son programme BPM Covered Bond 2 de 10 milliards d'euros.

STMicrolectronics, quant à elle, a chuté de 0,1 %. Barclays, UBS et Goldman Sachs ont réduit leurs objectifs de cours pour le titre.

Dans le segment des petites capitalisations, Webuild - stable à 2,31 euros - a annoncé mardi que la nouvelle usine de pierres de taille de La Chapelle, en France, qui desservira le lot 2 du tunnel de base de la ligne ferroviaire AC/AV Turin-Lyon, sera opérationnelle en juin.

Fincantieri - dans le vert par 0,7% - a annoncé lundi qu'il avait signé un accord avec Edge, l'un des principaux groupes mondiaux de technologie avancée et de défense, formalisant le lancement de Maestral, la coentreprise créée entre les deux sociétés dans le secteur de la construction navale basé à Abu Dhabi. La signature de l'accord a été suivie par l'annonce d'une importante commande de 10 patrouilleurs offshore OPV de 51 mètres, technologiquement avancés, par les forces de garde-côtes des Émirats arabes unis, d'une valeur de 400 millions d'euros.

Acea Ambiente, une filiale d'Acea - qui est dans le vert de 0,3% - a soumis une offre dans les délais pour l'appel d'offres publié par Roma Capitale pour la concession du centre d'ingénierie végétale concernant la conception, l'autorisation d'exploitation, la construction et la gestion d'une usine de valorisation énergétique des déchets et des installations auxiliaires connexes.

Sur le marché des petites capitalisations, EEMS Italia a progressé de 0,3% après avoir clôturé en hausse de 19%, avec le titre interrompu à plusieurs reprises dans la vente aux enchères de la volatilité. La société a annoncé lundi que le conseil d'administration avait pris note de la démission de Giuseppe De Giovanni du poste d'administrateur et de directeur général de la société et de tous les postes occupés au sein des sociétés du groupe EEMS avec effet à la date d'aujourd'hui pour des raisons personnelles. Stefano Modena a donc été nommé nouvel administrateur délégué de la société.

CY4Gate, quant à elle, a progressé de 0,3 pour cent, renouant avec le succès après quatre séances de baisse. La société a annoncé mardi qu'elle avait obtenu trois contrats de recherche internationaux dans le cadre du Fonds européen de défense et du programme Digital Europe, d'une valeur totale d'environ 1,7 million d'euros sur trois ans à partir de 2025, ce qui a renforcé le carnet de commandes du groupe.

Banca Sistema progresse de 1,7 pour cent. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait approuvé le plan stratégique triennal jusqu'en 2026. Parmi les objectifs, la marge d'intermédiation CAGR 23-26 devrait augmenter de 12,9%. En ce qui concerne les ratios coûts/revenus, on estime que les 61 % en 2023 passeront à 57 % en 2026.

Parmi les PME, SolidWorld Group a progressé de 7,7 % après avoir annoncé mercredi qu'il avait déposé un brevet par l'intermédiaire de sa filiale Bio3DPrinting pour la première "personnalisation avancée" d'un tissu humain, à partir des cellules originales du patient en créant des têtes ad hoc pour reproduire des types de tissus individuels.

Grâce à ces nouvelles têtes brevetées, Electrospider est en mesure d'imprimer, à partir des cellules d'un patient cultivées in vitro, un tissu complexe à quatre cellules en trois dimensions qui sera utilisé directement dans le bloc opératoire pour la première fois au monde.

Circle - plat à 7,26 euros - a annoncé mercredi la signature d'un contrat d'une valeur totale de plus de 100 000 euros et d'une durée d'environ six mois.

Ce contrat porte sur l'accompagnement d'un grand groupe international sur l'interopérabilité dans la chaîne d'approvisionnement multimodale et la dématérialisation des procédures.

Eprcomunicazione n'est pas encore cotée en bourse après avoir clôturé en hausse de plus de 14%. Lundi, Justbit, l'usine numérique du groupe, a été informée d'une nouvelle mission. Plus précisément, Justbit a été chargée par une entreprise publique de gérer des services publicitaires et de réaliser des activités de soutien à la communication pour une durée de neuf mois et pour un montant de 125 000,00 EUR plus TVA en 2024 et 17 000 EUR plus TVA dans la première partie de 2025.

ICF Group n'est toujours pas coté, après avoir annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan de rachat pour un maximum de 1 million d'actions et un montant total de 8 millions d'euros.

iVision a augmenté de 1,4 pour cent, après avoir clôturé dans le vert de 7,7 pour cent. La société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'émission de deux obligations d'une valeur totale de 7 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent, le Hang Seng a baissé de 0,2 pour cent et le Shanghai Composite a clôturé dans un vert fractionné.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 19 277,54, le Nasdaq a augmenté de 0,2 % à 16 832,63 et le S&P a gagné 0,3 % à 5 321,41.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0853 USD contre 1,0855 USD mardi à la clôture des actions européennes, tandis que la livre valait 1,2744 USD contre 1,2711 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 82,02 USD le baril contre 82,44 USD le baril mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 416,58 USD l'once contre 2 421,50 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique d'aujourd'hui, un discours de Christine Lagarde, numéro un de la BCE, est prévu à 1000 CEST.

Aux Etats-Unis, le rapport sur le marché hypothécaire sera publié à 13h00 CEST, et à 16h00 CEST le rapport sur les ventes de logements existants, suivi une demi-heure plus tard par les stocks de pétrole brut, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing.

Enfin, à 2000 CEST, les minutes de la réunion du FOMC seront publiées.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Bertolotti, DHH et MFE-MediaForEurope sont à venir.

