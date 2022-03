Italie-Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz créent une 'gigafactory' de batteries

23 mars (Reuters) - Les constructeurs automobiles Stellantis , TotalEnergies et Mercedes-Benz ont annoncé mercredi via leur co-entreprise Automotive Cells Company (ACC) la création d'un site de production de batteries en Italie.

ACC va convertir une usine Stellantis existante à Termoli, dans le sud du pays, en une usine de batteries, comme convenu dans un protocole d'accord conclu le 21 mars avec les autorités italiennes.

ACC n'a pas fourni de détails supplémentaires sur cet investissement.

Cette usine de batteries sera la troisième en Europe pour Stellantis, après celles déjà annoncées en France et en Allemagne, également construites par l'intermédiaire d'ACC.

Rome s'est engagé le mois dernier à fournir 369 millions d'euros de fonds publics pour Termoli et Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré que les investissements pour le nouveau site pourraient être similaires à ceux prévus pour les gigafactories en France et en Allemagne, estimés à environ 2 milliards d'euros.

Les partenaires au sein d'ACC se sont engagés "à augmenter la capacité industrielle de leur coentreprise Automotive Cells Company (ACC) pour atteindre au moins 120 GWh d’ici 2030".

Le plan de capacité actualisé mobilisera un investissement de plus de sept milliards d'euros, indique ACC dans un communiqué, tandis que la capacité de production des usines française et allemande sera portée à 40 GWh chacune, contre 24 GWh initialement prévus. (Reportage Kate Entringer et Giulia Segreti; édité par Jean-Michel Bélot)