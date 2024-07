(Alliance News) - La Piazza Affari devrait ouvrir en forte hausse avec les autres bourses européennes mercredi, dans le sillage de la déclaration du président de la Réserve fédérale Jerome Powell selon laquelle la Fed a fait "pas mal de progrès" en matière d'inflation.

'Les investisseurs n'avaient besoin de rien d'autre pour se remettre en selle', a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, 'le S&P500 a clôturé à un nouveau record, tandis que le Nasdaq 100 a touché la barre des 20'000 pour la première fois de son histoire'.

Selon les contrats à terme IG, le FTSE Mib devrait augmenter de 0,8 %, soit 255 points, après avoir clôturé mardi en baisse de 0,7 %, à 33 481,40 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le vert de 0,7 pour cent ou 53,9 points, le CAC 40 de Paris devrait être en hausse de 0,8 pour cent ou 61,0 points et le DAX 40 de Francfort devrait ouvrir en hausse de 0,5 pour cent ou 82,4 points.

Parmi les cotations mineures de l'Italie hier soir, le Mid-Cap a perdu 0,4 pour cent à 46 869,63, le Small-Cap a cédé 0,2 pour cent à 28 789,14, et l'Italie Growth a terminé en baisse de 0,4 pour cent à 8 088,78.

Sur le Mib, Iveco Group a chuté de 3,8 % à 10,2350 euros par action, après deux sessions de hausse.

Des ventes importantes ont également eu lieu sur Stellantis, qui a perdu 2,3% à 18,2080 euros par action. Stellantis et Archer Aviation ont annoncé mardi qu'Archer avait reçu un investissement supplémentaire de 55 millions de dollars de Stellantis dans le cadre de l'accord de financement stratégique entre les sociétés, suite à l'obtention de résultats d'essais en vol le mois dernier.

Un investissement qui, comme annoncé précédemment, s'ajoute à la série d'achats totalisant 8,3 millions d'actions Archer effectués par Stellantis en mars de cette année. Au cours de l'année 2023, Stellantis a investi 110 millions USD dans Archer en combinant des achats d'actions sur le marché libre et des investissements réalisés dans le cadre de l'accord de financement stratégique des entreprises.

Depuis 2020, Stellantis est un partenaire stratégique d'Archer par le biais de diverses initiatives de collaboration et, depuis 2021, en tant qu'investisseur. Au fil des ans, Archer a pu bénéficier de l'expertise de Stellantis dans des domaines tels que la production, la chaîne d'approvisionnement et la conception. Ce savoir-faire inestimable a donné un nouvel élan aux phases de conception et de commercialisation des avions eVTOL.

Enel a perdu 0,3 pour cent, après un gain de 1,7 pour cent la veille, avec un prix de 6,5850 euros par action. Stifel a repris la couverture du titre avec un objectif de cours de 6,40 euros par action.

Prysmian - en hausse de 2,1% - a annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition d'Encore Wire Corporation. La société a acquis toutes les actions ordinaires en circulation d'Encore Wire pour 290,00 USD par action.

Telecom Italia - +2,2% - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé la vente de NetCo à KKR par l'apport de l'infrastructure de réseau fixe et des activités de gros de TIM à FiberCop, une filiale à 58% de TIM, et l'acquisition ultérieure de la totalité du capital de FiberCop par Optics BidCo, une filiale de KKR.

Du côté des valeurs moyennes, Buzzi a perdu 3,4 % à 36,02 euros par action, dans sa troisième séance de baisse consécutive.

Webuild a cédé 0,5 %. Mirabella Financial Services a augmenté sa position courte sur le titre à 1,22% contre 1,16% précédemment.

OVS - en hausse de 0,2% - a déclaré lundi avoir acheté 754 541 actions ordinaires entre le 24 et le 28 juin à un prix unitaire moyen de 2,5985 euros pour une valeur totale de près de 2,0 millions d'euros.

Maire Tecnimont - en baisse de 1,5% - a rapporté mardi que NextChem a remporté de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 30 millions d'euros auprès de clients internationaux importants, principalement au Moyen-Orient et en Europe.

Dans le secteur des petites capitalisations, Giglio Group a inversé la tendance, abandonnant 1,4% après avoir ouvert en hausse de plus de 5,0% mardi.

TXT e-solutions - en hausse de 1,2% - a annoncé l'acquisition de 100% du capital de Refine Direct Srl, une société fondée en 2016 à partir d'un projet des partenaires vendeurs actuels qui dispose aujourd'hui de technologies propriétaires et de compétences spécialisées dans le domaine du marketing digital, avec une offre liée à une plateforme multicanal basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'analyse des données.

Civitanavi Systems - stable à 6,12 EUR - a annoncé lundi que Lockheed Martin avait investi 10 millions USD dans PV-Labs, une société canadienne spécialisée dans les solutions avancées d'imagerie aérienne, afin d'accélérer le développement et la production de la technologie FAST de PV-Labs, qui signifie Fifth- generation Advanced Stabilization Turret (tourelle de stabilisation avancée de cinquième génération). Civitanavi Systems détient une participation de 30 % dans PV-Labs, acquise l'année dernière, avec une option d'achat des 70 % restants dans un délai de cinq ans.

En queue de peloton - parmi les nombreux porteurs - se trouve Bestbe Holding, toujours en baisse de 20 %.

Parmi les PME, SYS-DAT a progressé de 7,4% pour ses débuts sur le STAR après une introduction en bourse de 33,6 millions d'euros, sans tenir compte de l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le montant total levé sera de 36,9 millions d'euros. Le flottant au moment de l'admission est de 35,1% et la capitalisation boursière à l'introduction en bourse est de 103 millions d'euros ou 106,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

SYS-DAT est l'un des principaux opérateurs italiens spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication. L'entreprise est très innovante et offre des solutions informatiques complètes et intégrées à ses clients dans toute l'Italie et à l'étranger et dans divers secteurs du marché.

Espe - qui était dans le rouge de 3,7 % - a annoncé qu'elle avait procédé à l'acte notarié d'apport inhérent à l'unité opérationnelle Operation & Maintenance en faveur de Reflow, une société active sur le marché de l'O&M, principalement dans le secteur des centrales éoliennes, basée à Carmignano di Brenta à Padoue, assumant ainsi le contrôle de plein droit.

Impianti a chuté de 3,9 % pour atteindre 0,3440 EUR par action, sa deuxième séance de baisse consécutive.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,3 %, le Hang Seng a gagné 1,0 % et le Shanghai Composite a cédé 0,5 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 pour cent à 39 331,85, le S&P a gagné 0,6 pour cent à 5 509,01 et le Nasdaq a augmenté de 0,8 pour cent à 18 028,76.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0738 USD contre 1,0737 USD à la clôture des marchés boursiers européens mardi, tandis que la livre valait 1,2681 USD contre 1,2676 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 86,68 USD le baril contre 86,92 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, se négocie à 2 334,77 USD l'once contre 2 324,49 USD mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend les PMI composite et des services de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni, attendus entre 0915 CEST et 1030 CEST.

Il y a également de la place pour le budget du gouvernement français, à 0845 CEST, et l'indice des prix à la production de la zone euro, à 1100 CEST.

Aux États-Unis, où les marchés fermeront à 13 heures (heure locale) pour cause de fête de l'Indépendance, les données sur les prêts hypothécaires seront publiées à 13 heures (heure de Paris) et les demandes d'allocations chômage à 14 heures (heure de Paris). Les indices PMI composite et des services seront publiés à 1545 CEST.

Les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale clôtureront la journée à 2000 CEST.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

