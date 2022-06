L'édition limitée de la mini EV de Citroën se vend en moins de 18 minutes

"Désolé Elon, la seule façon d'en avoir une est de nous acheter", a écrit Citroën sur un panneau d'affichage à la gare de L'Est à Paris, faisant référence à l'appétit du PDG de Tesla pour les transactions, qui a récemment inclus une offre de 44 milliards de dollars pour Twitter.

Depuis le lancement de l'Ami en avril 2020, Citroën a vendu 22 000 exemplaires du petit modèle électrique au Maroc, en Europe et en Turquie. La voiture est produite au Maroc et ne nécessite pas de permis de conduire. Elle est uniquement vendue en ligne.

Pour la version en édition limitée "My Ami Buggy", le toit est remplacé par une toile qui peut être enroulée et des portes en tube métallique remplacent les portes. Elle est vendue à partir de 9 790 euros (10 361 $).

"Le client le plus rapide a réussi à effectuer tout le parcours d'achat et à obtenir son 'My Ami Buggy' en seulement 2 minutes et 53 secondes", a déclaré Citroën dans un communiqué.

(1 $ = 0,9449 euros)