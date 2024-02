L'administration Biden et les constructeurs automobiles sont sur le point de négocier de nouvelles règles ambitieuses visant à accélérer la transition vers les véhicules électriques, qui pourraient coûter des milliards aux constructeurs automobiles de Détroit et alimenter un conflit électoral sur la politique climatique.

La Maison-Blanche pourrait promulguer dès le mois de mars une proposition de règlement de l'Agence pour la protection de l'environnement qui imposerait des réductions considérables des émissions de gaz d'échappement. La proposition de l'administration exigerait que la part de marché des VE aux États-Unis atteigne 67 % d'ici 2032, contre moins de 8 % en 2023.

General Motors, Ford et Stellantis, la société mère européenne des marques américaines Ram et Jeep, ont prévenu qu'ils ne pourraient pas rentabiliser aussi rapidement la transition de leurs flottes américaines de poids lourds, selon une analyse Reuters des données de vente des constructeurs automobiles et des commentaires adressés aux autorités de régulation.

L'United Auto Workers, qui représente environ 146 000 travailleurs des trois usines de Detroit, a soutenu M. Biden pour sa réélection. Mais le syndicat a fait savoir à l'administration que sa campagne en faveur des véhicules électriques mettait les emplois en danger.

Les constructeurs automobiles ont approuvé un objectif antérieur de l'administration visant à porter les VE à 50 % des ventes de nouveaux véhicules d'ici à 2030. Des groupes représentant les concessionnaires automobiles ont critiqué des objectifs plus ambitieux, invoquant le ralentissement de la croissance des ventes de VE.

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente les Trois de Detroit et d'autres constructeurs automobiles établis, a déclaré que les propositions pourraient exposer les constructeurs automobiles américains à des amendes de 14 milliards de dollars s'ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs en matière de CO2.

Elon Musk et Tesla, le leader du marché américain des véhicules électriques, ont rétorqué que les propositions de M. Biden devraient être encore plus strictes. Dans ses commentaires sur la proposition de l'EPA, Tesla a préconisé des règles qui permettraient aux VE d'atteindre une part de marché de 69 % d'ici à 2032, et de 100 % d'ici à 2035.

Des fonctionnaires de l'administration Biden, des représentants de l'industrie et des groupes de défense de l'environnement se sont réunis ce mois-ci, selon les archives de la Maison Blanche.

Le directeur de Volkswagen of America, Pablo Di Si, a déclaré à Reuters au début du mois : "Le gouvernement a été réceptif et nous a écoutés... J'espère que nous verrons des modifications".

Les règles imminentes ont également des implications pour la campagne de réélection de M. Bidens. Le Michigan, où travaillent des milliers de membres de l'UAW qui construisent des camions et des SUV de la marque Detroit, est un État clé dans la course à la Maison-Blanche.

L'ancien président Donald Trump a fait du dénigrement des véhicules électriques une stratégie de campagne clé, les qualifiant de canular destructeur d'emplois et de capitulation face à la Chine.

Ford, GM et Stellantis, dans des commentaires écrits adressés à l'agence, ont exhorté l'administration à réduire les conflits potentiellement coûteux entre les réglementations qui se chevauchent et qui sont administrées par le ministère des transports, le ministère de l'énergie et l'État de Californie. Ces conflits pourraient entraîner "des coûts supplémentaires pour les équipementiers qui auront un impact sur les emplois, les investissements en capital et, en fin de compte, sur le succès de la transition" vers les VE, a écrit GM.

GM a indiqué dans ses commentaires publics que les nouvelles règles en matière d'émissions devraient permettre une augmentation plus lente des ventes de VE en vue de l'objectif de 2032. Mais GM a également déclaré que les propositions du département de l'énergie visant à réduire les crédits d'émissions générés par les ventes de VE "entraîneront des coûts de mise en conformité disproportionnés pour GM et Detroit 3".

Stellantis a critiqué l'EPA dans ses commentaires écrits pour avoir "complètement ignoré les avantages commerciaux de la technologie des véhicules électriques hybrides rechargeables". Le constructeur automobile prévoit un pick-up Ram hybride rechargeable et vend actuellement des modèles Jeep et Chrysler hybrides rechargeables.

"Dans un environnement de consommation qui favorise fortement les camionnettes, Stellantis a introduit la technologie hybride rechargeable - une décision qui résonne aux États-Unis", a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi.

La guerre des prix des VE lancée par Tesla l'année dernière a amplifié les inquiétudes de Détroit.

Vous allez assister à un bain de sang, car les constructeurs automobiles traditionnels luttent pour absorber les coûts élevés d'investissement et de production des VE, a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, à des journalistes en février.

À LA TRAÎNE

La part de marché des véhicules électriques aux États-Unis est loin derrière celle de l'Europe et surtout de la Chine, où 29,9 % des véhicules vendus en janvier étaient des VE ou des hybrides rechargeables.

Tesla, qui n'est pas syndiqué, domine les ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Les constructeurs automobiles syndiqués de Detroit sont loin derrière, les VE ne représentant que 4 % des ventes totales de Ford et 3 % des livraisons de GM.

Stellantis prévoit de lancer huit véhicules électriques à batterie aux États-Unis d'ici à la fin de 2024, dont un pick-up Ram entièrement électrique et deux Jeep EV.

La difficulté pour les marques de Detroit de respecter les réductions d'émissions proposées par M. Bidens réside dans leur dépendance excessive à l'égard de leurs véhicules les plus grands et les moins efficaces : les pick-up de taille moyenne et de grande taille et les SUV à base de camions. Ces véhicules représentent 46 % des ventes de GM et 59 % de celles de Ford, selon une étude de Reuters portant sur leurs ventes en 2023 par modèle.

Ces chiffres n'incluent pas les SUV crossover, plus petits et basés sur des voitures. Les marques Ram et Jeep vendent exclusivement des pick-up et des SUV et ont représenté 77 % des ventes de Stellantis aux États-Unis l'année dernière.

INCITATION À POLLUER

Alors que Detroit se défend, les groupes de défense de l'environnement répliquent que l'urgence climatique exige un mandat encore plus strict pour des flottes entièrement électriques d'ici à 2035.

La réglementation de l'administration Biden, si elle est adoptée, marquera un changement brutal et douloureux pour Detroit après des années de réglementation qui ont incité les constructeurs automobiles à se concentrer sur les camions et les SUV en leur donnant des objectifs d'émissions plus faciles à atteindre.

Ces règles ont permis aux constructeurs automobiles de construire davantage de véhicules grands, lourds et puissants que de nombreux clients américains souhaitaient posséder et pour lesquels ils étaient prêts à payer le prix fort.

Au total, les camionnettes, les véhicules utilitaires sport et les véhicules multisegments à base de voitures ont représenté 79 % des ventes de véhicules légers sur le marché américain l'année dernière. En 1975, 80 % des véhicules vendus aux États-Unis étaient des berlines, selon l'EPA.

Dans une déclaration à Reuters, l'agence a indiqué que l'économie moyenne de carburant de tous les véhicules américains serait supérieure de 18 % à la moyenne de 26 mpg en 2022 si le parc automobile présentait le même ratio voitures/camions qu'il y a 50 ans.

Les moteurs à essence d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que ceux des années 1970. Mais les constructeurs automobiles ont utilisé les gains d'efficacité pour offrir aux clients plus de puissance ou des véhicules plus grands, comme le montrent les données de l'EPA.

Les constructeurs automobiles de Detroit affichent aujourd'hui la plus faible économie moyenne de carburant parmi les 14 grands constructeurs présents sur le marché américain. Les trois constructeurs sont loin de la moyenne industrielle de 26,9 MPG que l'EPA prévoit pour les modèles de 2023.

Selon David Cooke, de l'Union of Concerned Scientists, un groupe de défense de l'environnement, les améliorations apportées à la technologie des moteurs à essence ont été gaspillées au profit de véhicules plus grands et plus puissants.

UN CHEMIN DIFFICILE À PARCOURIR

Les propositions de M. Bidens pourraient obliger les constructeurs automobiles de Detroit à procéder à de vastes révisions de leurs produits ou de leurs technologies pour se conformer à la réglementation.

GM avait écarté les hybrides pour le marché américain, estimant qu'il s'agissait d'un gaspillage de ressources. En février, cependant, Mary Barra, directrice générale de GM, a déclaré que la société travaillait désormais sur des hybrides rechargeables pour le marché américain, en réponse à l'augmentation des ventes d'hybrides.

Ford et GM ont tous deux eu du mal à vendre leurs camionnettes EV de grande taille. En janvier, Ford a réduit la production du F-150 Lightning à une seule équipe en 2024, annulant les plans précédents qui prévoyaient de passer à trois équipes par jour.

Le nouveau Silverado EV de GM ne s'est vendu qu'à 461 exemplaires l'année dernière.