La stratégie du président américain Joe Biden, qui consiste à soutenir les syndicats politiquement importants tout en évitant les grèves qui paralysent l'économie, s'est heurtée à un obstacle à Detroit.

Au cours d'un été marqué par des conflits sociaux, Joe Biden a vanté sa politique pro-ouvrière en prenant la défense des syndicats, tandis que son administration s'efforçait en coulisses de faciliter la conclusion d'accords avec les employeurs afin d'éviter des débrayages coûteux, ont déclaré des dirigeants syndicaux et des fonctionnaires de l'administration.

Mais pour rappeler à quel point il est difficile d'apaiser des travailleurs énergiques tout en limitant les hausses de prix qui provoquent l'inflation, M. Biden et le syndicat des travailleurs de l'automobile UAW - le seul grand syndicat à ne pas soutenir sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 - sont à couteaux tirés.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a sèchement rejeté la prédiction de M. Biden, faite à l'occasion de la fête du travail, selon laquelle le syndicat ne ferait pas grève contre les constructeurs automobiles de Detroit avant la date limite de signature des contrats, fixée au 14 septembre.

"Il doit savoir quelque chose que nous ignorons", a répondu M. Fain, ajoutant qu'il était "choqué" par ce commentaire. "Peut-être que les entreprises ont l'intention de venir nous présenter leurs revendications la veille au soir. Je ne sais pas, mais il est au courant de quelque chose que j'ignore".

Les syndicats comme l'UAW - qui représente 146 000 travailleurs chez General Motors, Ford et Stellantis NV en Amérique du Nord, qui réclament des augmentations du coût de la vie et des salaires correspondant aux bénéfices de l'entreprise - sont essentiels au plan de match de M. Biden en vue de sa réélection en 2024.

Il a besoin de leur soutien pour reconquérir des États clés comme la Pennsylvanie et le Michigan, qui risquent de subir le poids de toute grève majeure contre les constructeurs automobiles.

Selon une étude réalisée par le groupe économique Anderson, basé dans le Michigan, une grève de l'UAW qui entraînerait la fermeture des trois grands constructeurs de Detroit pourrait coûter plus de 5 milliards de dollars aux constructeurs automobiles, aux fournisseurs et aux travailleurs. Les stocks de voitures neuves étant réduits, les experts en consommation affirment que cela pourrait se traduire par une hausse des prix des voitures - une composante importante de l'inflation.

M. Biden est "plus favorable aux travailleurs que n'importe quel autre président, mais il doit trouver un équilibre en ce qui concerne les grèves", a déclaré Kate Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l'éducation au travail à la School of Industry & Labor Relations (ILR) de l'université de Cornell.

En 2021, M. Biden a créé une équipe à la Maison-Blanche chargée de soutenir les nouveaux syndicats, qui, selon son administration, sont essentiels pour lutter contre les inégalités aux États-Unis, et il a soutenu la négociation collective et l'augmentation des salaires des syndicats depuis son entrée en fonction. La Maison-Blanche a tenté de jouer un rôle dans plusieurs négociations syndicales récentes de grande envergure concernant les cheminots et les travailleurs portuaires de la côte ouest.

Mercredi, M. Biden doit s'exprimer à la Maison-Blanche sur les négociations qui ont permis de résoudre un conflit de travail dans les ports de la côte ouest, qui s'étendent de la Californie à l'État de Washington. Le mois dernier, les travailleurs de ces ports ont ratifié un nouveau contrat de six ans qui prévoit une augmentation de salaire de 32 %.

Alors que d'autres grands syndicats ont soutenu la candidature de M. Biden en 2024, l'UAW, qui avait soutenu M. Biden en 2020, est resté en retrait, citant ses politiques en matière de véhicules électriques. Le rival républicain de M. Biden, Donald Trump, a intensifié ses attaques contre les politiques du démocrate en matière de véhicules électriques au cours du week-end de la fête du travail, exhortant les travailleurs de l'automobile à le soutenir. M. Trump a remporté le Michigan en 2016, ce qui l'a propulsé à la Maison-Blanche ; M. Biden l'a battu de 154 000 voix dans le Michigan en 2020.

Le fait que l'UAW ne soutienne pas M. Biden est "un signal de danger", étant donné l'importance du Michigan en 2024, a déclaré Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l'université de Californie à Berkeley. L'hésitation à soutenir Biden, a déclaré M. Shaiken, "pourrait convaincre de nombreux membres de l'UAW que si les dirigeants ne pensent pas qu'ils sont si bons, pourquoi pas Trump ?

LA SAISON DES GRÈVES

Les tensions sociales à Detroit surviennent alors que les travailleurs syndiqués d'un large éventail d'industries font grève ou menacent de le faire pour récupérer les concessions faites pendant la pandémie.

En 2022, le Bureau des statistiques du travail a recensé 23 grèves de grande ampleur aux États-Unis, impliquant au moins 1 000 travailleurs et affectant plus de 120 000 travailleurs. En 2023, les données jusqu'au mois d'août font état de 34 arrêts de travail similaires touchant plus de 142 000 travailleurs. Environ un demi-million d'autres travailleurs ont menacé de faire grève au cours du premier semestre 2023, selon les estimations des syndicats nationaux.

M. Biden, âgé de 80 ans, lie sa candidature à la réélection en 2024 à la santé de l'économie, en mettant l'accent sur la croissance de l'emploi, l'augmentation des salaires et l'atténuation des craintes de récession. Dans le même temps, la campagne de M. Biden cherche à obtenir des dons de la part d'entreprises et de cadres, et à obtenir le soutien des milieux d'affaires pour ses politiques économiques.

Accélérer la transition de Détroit vers les véhicules électriques est un élément central de la politique climatique de M. Biden, et l'administration offre des milliards de dollars de subventions fédérales pour stimuler la production nationale de véhicules électriques et de batteries.

Les membres de l'UAW du Michigan, de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois et d'autres États du Midwest construisent principalement des camions et des SUV à combustion.

M. Biden reste "optimiste" quant à la résolution des négociations avec l'UAW, a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, et estime que le syndicat est au "cœur de l'avenir des véhicules électriques qui sont fabriqués en Amérique avec des emplois syndiqués".

LE RÔLE DE LA MAISON BLANCHE

Le président a demandé à ses collaborateurs de s'engager dans une "politique prudente" sur les questions de travail, ont déclaré deux hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche fin juillet, indiquant que la Maison-Blanche n'interviendrait pas dans toutes les négociations de haut niveau. Ils ont indiqué qu'ils étaient en contact permanent avec les syndicats et les employeurs, et qu'ils surveillaient l'évolution des négociations.

"Nous ne considérons pas que notre rôle consiste à attendre d'autres occasions pour intervenir et faciliter les choses", a déclaré l'un des responsables.

La semaine dernière, la Maison-Blanche a annoncé l'octroi par le ministère de l'énergie de 12 milliards de dollars de subventions et de prêts que les constructeurs automobiles pourraient utiliser pour rééquiper leurs usines afin de construire des véhicules électriques, un clin d'œil à la pression exercée par l'UAW pour empêcher Stellantis de fermer une usine d'assemblage de Jeep à Belvidere, dans l'Illinois. L'entreprise a justifié la décision de fermer l'usine par le coût élevé de la conversion aux véhicules électriques.

Cela contraste avec la médiation directe des fonctionnaires de l'administration l'année dernière dans le cadre d'un accord visant à empêcher une grève nationale des chemins de fer qui aurait pu dévaster l'économie américaine.

L'intervention de M. Biden a suscité des critiques de la part de certains travailleurs et de leurs alliés, qui reprochaient à l'administration d'avoir affaibli leur position de négociation.

C'est la raison pour laquelle les Teamsters, qui représentent les travailleurs d'UPS, ont demandé à la Maison Blanche de se tenir à l'écart des négociations à un moment critique en juillet, ce qu'elle a finalement fait, selon des experts du monde du travail. (Reportage de Nandita Bose et David Shepardson à Washington, reportage complémentaire de Ben Klayman à Detroit, rédaction de Heather Timmons et Deepa Babington)