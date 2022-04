La valeur du jour à Paris Stellantis a soldé sa participation dans Gefco

C’est finalement fait. Stellantis (+3,21% à 13,97 euros) a vendu sa participation restante de 25% qu’il détenait dans Gefco au groupe CMA CGM. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. « La vente de cet actif, non stratégique, marque l’étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis, « Stellantis s’appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels Gefco continue à jouer un rôle significatif ».



Pour mémoire, PSA avait déjà cédé 75 % du capital de Gefco en 2012 à l'équivalent russe de la SNCF, RZD, pour 800 millions d'euros.



Un actionnaire russe qui s'est révélé embarrassant suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions internationales qui ont été prises par la suite.



Le groupe CMA CGM a d'ailleurs officialisé qu'il rachetait les parts détenues par le groupe russe, devenant ainsi le propriétaire de Gefco.



CMA CGM précise qu'au titre d'une procédure dérogatoire, la Commission européenne l'a autorisé à acquérir le capital de Gefco immédiatement, dans l'attente de l'approbation définitive qui interviendra dans les mois à venir.



Gefco, entreprise française, est un leader européen de la logistique contractuelle, spécialiste du segment automobile, notamment dans la logistique des véhicules finis.



Le groupe s'appuie sur un réseau présent dans 47 pays et emploie environ 11 500 personnes dans le monde dont plus de 2 500 en France. En 2020, il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros et dégagé un Ebit courant de 140,3 millions d'euros.