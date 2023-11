Dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions de CO2 de sa flotte nord-américaine, Stellantis proposera un modèle hybride rechargeable de son pick-up Ram, baptisé Ramcharger, dont le nom n'a pas encore été divulgué, et abandonnera progressivement les moteurs V-8 Hemi.

Stellantis ne proposera plus le célèbre moteur Hemi V-8 dans les camionnettes Ram 2025 et offrira à la place des moteurs à combustion à six cylindres, en plus du Ram REV et du Ramcharger, déjà annoncés, qui sont des véhicules électriques à batterie, a déclaré le constructeur automobile.

Vendre davantage de camions hybrides et électriques et améliorer le rendement énergétique des modèles Ram à combustion est essentiel pour Stellantis, la société mère de Chrysler. L'entreprise paie des amendes pour ne pas avoir respecté les normes d'émissions américaines et risque des sanctions plus sévères à mesure que ces règles se durcissent.

Un V8 Hemi sera toujours proposé dans les camions lourds Ram. L'entreprise n'a pas dévoilé ses futurs plans de production pour les camions légers Ram Classic, qui sont basés sur des modèles Ram de la génération précédente. Les moteurs Hemi sont actuellement disponibles sur certains modèles Ram Classic.

Le modèle hybride rechargeable Ramcharger, dont la commercialisation est prévue pour 2025, est un pari sur le fait que de nombreux acheteurs de la marque de Detroit ne sont pas prêts pour un pick-up tout électrique comme le Tesla Cybertruck, le Rivian R1T, le Ford F-150 Lightning ou le Chevrolet Silverado tout électrique de General Motors.

GM et Ford ont revu à la baisse leurs plans de production pour leurs camions électriques, car la demande n'a pas atteint les objectifs fixés.

À court terme, la plupart des camions Ram seront équipés de moteurs à combustion. À partir du premier trimestre 2024, le moteur Hemi à huit cylindres, qui est au cœur de la commercialisation des camionnettes Ram depuis 2003, sera progressivement supprimé.

À la place, les camionnettes Ram de 2025 seront équipées de moteurs "Hurricane" à six cylindres en ligne de 3,0 litres - dont une version de 540 chevaux - ou d'un ancien V-6 de 3,6 litres, ont déclaré les responsables de Ram lors d'une conférence de presse.

Les moteurs à six cylindres en ligne étaient autrefois courants dans les camionnettes américaines. Mais dans les années 1980 et 1990, les marques de Detroit ont opté pour des moteurs V-8, car les clients demandaient plus de puissance. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles de Detroit reviennent à des moteurs plus petits et à haut rendement, ainsi qu'à des groupes motopropulseurs électrifiés, afin de se conformer à des normes plus strictes en matière d'émissions de CO2.

Ford a déclaré en septembre qu'il prévoyait de vendre jusqu'à 20 % de sa gamme F-150 redessinée avec des groupes motopropulseurs hybrides.

GM propose des moteurs à essence à quatre et huit cylindres ainsi qu'un groupe motopropulseur diesel dans ses camions Chevy Silverado et GMC Sierra. GM intensifie la production de Silverado et de Sierra tout électriques, mais n'a pas annoncé de plans pour des modèles hybrides.

Stellantis a déjà déclaré qu'elle vendrait un pick-up Ram tout électrique appelé Ram Rev à partir de la fin de l'année 2024. Les dirigeants de Stellantis ont déclaré que le Ramcharger serait une alternative plus abordable et plus pratique pour les clients qui souhaitent une meilleure économie de carburant, mais qui s'inquiètent de l'autonomie, de l'accès à la recharge et de la capacité de remorquage.

Le Ramcharger utilisera un moteur à essence six cylindres comme générateur pour recharger la batterie de 92 kWh du camion. Le Ram REV, entièrement électrique, est équipé d'une batterie de 168 kWh dans le modèle de base, qui coûte plusieurs milliers d'euros de plus.

"Pensez au coût par kilowattheure", a déclaré Tim Kuniskis, responsable de la marque Ram, lors d'un point presse, sans toutefois donner de chiffre précis sur la différence de coût. (Reportage de Joe White à Détroit, édition de Matthew Lewis)