Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a promis dimanche de "relancer" la coopération avec la Chine, en signant un plan d'action triennal lors de sa première visite officielle à Pékin depuis son entrée en fonction, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA.

Mme Meloni a fait cette annonce lors d'une réunion avec le premier ministre chinois Li Qiang, alors que Rome cherche à améliorer les liens commerciaux avec Pékin après s'être retirée l'année dernière du programme d'investissement dans les infrastructures "Belt and Road" du président Xi Jinping.

La dirigeante italienne a déclaré que son voyage de cinq jours était une "démonstration de la volonté d'entamer une nouvelle phase, de relancer notre coopération bilatérale", a rapporté ANSA. Le plan d'action visera à expérimenter de nouvelles formes de coopération, a-t-elle ajouté.

Mme Meloni, qui considère les investissements chinois comme un moyen de stimuler la croissance économique anémique de l'Italie, rencontrera M. Xi et le principal législateur chinois, Zhao Leji, qui occupe la troisième place dans la hiérarchie des dirigeants.

Elle a également assisté à un forum commercial Italie-Chine, auquel étaient invitées des entreprises telles que le fabricant italien de pneus Pirelli, le groupe énergétique ENI, le groupe de défense Leonardo, des producteurs de vin et plusieurs groupes italiens de mode de luxe tels que Dolce & Gabbana.

Le forum constitue "un autre signal de l'intérêt mutuel... (pour) mieux équilibrer nos intérêts et nos échanges commerciaux", a-t-elle déclaré. M. Meloni devrait évoquer la surcapacité chinoise avec les responsables chinois, ainsi que le soutien économique de la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

"La Chine et l'Italie devraient adopter une mentalité gagnant-gagnant et accroître la coopération en matière de commerce et d'investissement, afin de rendre la coopération encore plus dynamique et durable", a déclaré M. Li lors de l'ouverture du forum, selon une vidéo partagée par le bureau de M. Meloni.

Des accords commerciaux et industriels bilatéraux devraient être signés au cours du voyage de M. Meloni, selon une source proche de la planification.

En 2019, l'Italie est devenue le seul pays du Groupe des Sept à rejoindre l'initiative massive Belt and Road, mais elle s'est retirée l'année dernière sous la pression des États-Unis qui s'inquiètent de la portée économique de Pékin.

Le gouvernement de Meloni a déclaré que l'accord n'avait apporté aucun avantage à l'Italie, dont le commerce annuel de 73,9 milliards d'euros (80 milliards de dollars) avec la Chine, selon les dernières données, penche fortement en faveur de Pékin. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Italie en dehors de l'UE, après les États-Unis.

Les médias d'État chinois ont déclaré que le voyage visait à "clarifier certains malentendus" concernant le retrait de l'Italie de la Ceinture et de la Route et à souligner l'importance des liens économiques.

Le gouvernement italien mène des discussions avec des constructeurs automobiles chinois dans le cadre des efforts visant à attirer un autre grand constructeur automobile dans le pays, en plus de Stellantis.

Le stock d'investissements directs italiens à l'étranger en Chine s'élève à 15 milliards d'euros, et plus de 1 600 entreprises italiennes sont actives, notamment dans le textile, l'ingénierie mécanique, les produits pharmaceutiques, l'énergie et les industries lourdes.

Toutefois, l'Italie a soutenu la décision de la Commission européenne d'imposer des droits de douane provisoires allant jusqu'à 37,6 % sur les véhicules électriques importés de Chine. Pékin a réagi avec colère à l'enquête et a lancé des enquêtes de représailles sur le brandy et la viande de porc européens.

Les membres du G7, dont l'Italie, ont promis le mois dernier de continuer à prendre des mesures pour protéger leurs entreprises contre ce qu'ils considèrent comme des pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine. (Reportage de Giselda Vagnoni à Rome et de Laurie Chen à Pékin ; rédaction de Philippa Fletcher et William Mallard)