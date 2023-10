Après près de quatre semaines de grèves perturbatrices et de négociations acharnées, l'United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Detroit se sont rapprochés d'un accord qui pourrait offrir des gains salariaux records à près de 150 000 travailleurs américains.

General Motors, Ford Motor et Stellantis, la société mère de Chrysler, ont tous accepté d'augmenter les salaires de base de 20 à 23 % sur une période de quatre ans, selon les déclarations du syndicat et de l'entreprise.

Ford et Stellantis ont accepté de rétablir les ajustements au coût de la vie (COLA). Les entreprises ont proposé d'augmenter la rémunération des travailleurs temporaires et de leur permettre d'accéder plus rapidement au statut de salarié à temps plein. Les trois entreprises ont proposé de réduire le temps nécessaire à un nouvel employé pour atteindre le taux de rémunération le plus élevé de l'UAW.

L'avancée des négociations contractuelles fait suite à la première grève simultanée de l'UAW contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit. Le syndicat a entamé la grève le 15 septembre dans l'espoir d'obtenir un meilleur accord de la part de chacun des grands constructeurs.

Mais s'approcher d'un accord n'est pas la même chose que d'y parvenir.

D'importants obstacles subsistent sur au moins deux revendications majeures de l'UAW : le rétablissement de la sécurité des retraites assurée par les régimes de retraite à prestations définies antérieurs à 2007, et la couverture des usines de batteries de véhicules électriques actuelles et futures dans le cadre des contrats-cadres conclus entre le syndicat et les constructeurs automobiles.

En ce qui concerne la retraite, aucun des constructeurs automobiles n'a accepté de rétablir les régimes de retraite à prestations définies antérieurs à 2007 pour les travailleurs embauchés après 2007. Cela pourrait obliger les constructeurs à alourdir à nouveau leurs bilans avec des engagements de plusieurs milliards de dollars. GM et l'ancien Chrysler se sont déchargés de la plupart de ces engagements lors de leur faillite en 2009.

Le syndicat et les constructeurs automobiles ont exploré une approche visant à garantir une plus grande sécurité des revenus en proposant des rentes comme option d'investissement dans les plans d'épargne 401(k) parrainés par l'entreprise, ont déclaré des personnes au fait des discussions. Le 22 septembre, M. Stellantis a fait référence à une option de rente dans le cadre d'une proposition de plan 401(k) plus généreux.

Selon les experts, les rentes ou instruments similaires pourraient donner aux retraités de l'UAW l'assurance de paiements fixes et prévisibles, moins dépendants des hauts et des bas du marché boursier.

Selon Olivia Mitchell, professeur à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et experte en matière de pensions et de retraites, de récentes modifications de la législation fédérale ont éliminé les obstacles à l'inclusion des rentes dans les plans 401(k) des entreprises.

"Les retraités veulent être sûrs qu'ils ne manqueront pas d'argent", explique Olivia Mitchell. Les nouvelles lois fédérales promulguées dans le cadre de la loi SECURE de 2022 ont été conçues pour encourager les entreprises à proposer des rentes susceptibles de fournir un niveau de revenu défini aux retraités.

"La nostalgie du bon vieux temps des régimes à prestations définies est exagérée", a déclaré Mme Mitchell. "En général, vous deviez travailler dans cette entreprise pendant toute votre carrière. Cela pouvait caractériser le marché du travail d'il y a 50 ans, mais ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.

Les entreprises ne se sont pas précipitées pour ajouter des rentes aux régimes de retraite à cotisations définies, en partie parce que "ces produits d'investissement peuvent être très coûteux", a déclaré Dana Muir, professeur de droit des affaires à l'université du Michigan.

LE CANADA PARLE

Au Canada, Ford et GM ont convenu avec Unifor, qui représente les travailleurs des usines automobiles canadiennes, de transférer leurs employés vers des plans de retraite hybrides proposés par CAAT, un gestionnaire de fonds à but non lucratif. Le CAAT, qui n'était à l'origine qu'un système de retraite pour les employés des collèges de l'Ontario, représente aujourd'hui près de 300 employeurs canadiens dans divers secteurs d'activité.

Pour les constructeurs automobiles, les régimes de retraite du CAAT fonctionneront comme un régime de retraite à cotisations définies, n'inscrivant aucune obligation en matière de prestations dans leur bilan. Le CAAT et Unifor ont déclaré que le CAAT garantira que les travailleurs bénéficient de prestations définies à la retraite.

Par ailleurs, l'UAW et les entreprises n'ont pas trouvé d'accord sur les questions complexes soulevées par les nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques appartenant à des coentreprises.

Vendredi dernier, GM a évité une grève dans son usine de gros SUV très rentable d'Arlington, au Texas, en acceptant de placer ses usines de batteries en coentreprise sous le contrat-cadre de l'UAW, a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain.

Mais mercredi, ni GM ni le syndicat n'avaient rendu publics les détails de ce que cela signifierait pour les salaires et les avantages sociaux des travailleurs. Ni Ford ni Stellantis n'ont déclaré publiquement qu'ils s'aligneraient sur l'offre de GM. Ford et Stellantis n'ont pas encore commencé à embaucher des travailleurs pour leurs coentreprises respectives dans le secteur des batteries, y compris une deuxième usine de batteries qui, selon Stellantis, serait construite à Kokomo, dans l'Indiana, la ville natale de M. Fain.

En vertu du droit du travail américain, l'UAW devrait organiser les coentreprises de batteries, qui sont des entités distinctes des constructeurs automobiles.

Jusqu'à présent, Ford et Stellantis n'ont pas répondu à la proposition de GM concernant les usines de batteries.

"Bien que Ford reste ouvert à la possibilité de travailler avec l'UAW sur les futures usines de batteries aux États-Unis, il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars qui doivent fonctionner à des niveaux compétitifs et durables", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué. Trois des quatre usines de batteries prévues par Ford seront exploitées en tant que coentreprises avec le fabricant de batteries sud-coréen SK On.