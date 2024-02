Le gouvernement de droite de la Première ministre italienne Giorgia Meloni devrait dévoiler jeudi de nouvelles subventions pour les acheteurs de voitures électriques, hybrides et à faible taux d'émission.

Les discussions sur ce programme ont été éclipsées par une querelle avec Stellantis, le propriétaire de la marque Fiat et le seul grand constructeur automobile italien, au sujet d'un plan pour l'industrie automobile nationale.

Voici comment s'est déroulée cette confrontation.

OBJECTIF D'UN MILLION

Depuis l'été dernier, le gouvernement de Meloni est en pourparlers avec Stellantis au sujet d'un plan à long terme qui prévoit une augmentation de la production annuelle de Stellantis en Italie pour atteindre un million de véhicules, afin d'inverser la tendance à la baisse de la production automobile nationale.

Fiat Chrysler, qui a fusionné avec le français PSA début 2021 pour créer Stellantis, a produit pour la dernière fois plus d'un million de véhicules en Italie (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) en 2017.

La production totale de Stellantis en Italie s'est élevée à environ 750 000 unités l'année dernière - et ce chiffre était légèrement inférieur à 750 000 en France.

À la fin des années 1980, lorsque Fiat était en pleine ascension, la production automobile annuelle de l'Italie s'élevait à près de 2 millions de véhicules.

Après avoir risqué la faillite au début des années 2000, l'ancien champion national Fiat s'est éloigné de ses origines italiennes en fusionnant d'abord avec Chrysler en 2009, puis avec PSA, la maison mère de Peugeot, en 2021.

Aujourd'hui, Fiat n'est plus qu'une des 14 marques de Stellantis. Sa gamme de modèles est réduite et, pour la première fois depuis près d'un siècle, elle n'a pas été la marque la plus vendue en Italie le mois dernier, perdant la couronne au profit de Volkswagen.

LE "SCANDALE" DE STELLANTIS

La semaine dernière, M. Meloni a déclaré au Parlement que la direction et les propriétaires de Stellantis avaient parfois agi à l'encontre de l'intérêt national et a décrit la naissance de Stellantis comme une prise de contrôle de facto de l'industrie automobile italienne par la France.

Dans une allusion apparente à Fiat, dont la voiture moyenne 600 est commercialisée comme un produit de la "Dolce Vita" italienne mais est fabriquée en Pologne, Meloni a déclaré : "Si vous voulez vendre une voiture .... en la présentant comme un bijou italien, cette voiture doit être fabriquée en Italie".

Dans son autobiographie politique "Je suis Giorgia", publiée en 2021, elle décrit la création de Stellantis comme un "scandale qui met en péril des milliers d'emplois en Italie et toutes les industries de la chaîne d'approvisionnement".

Le gouvernement souhaite désormais "défendre l'intérêt national" et "établir une relation équilibrée avec Stellantis". Il s'efforcera de protéger les emplois et d'attirer de nouveaux investissements et d'autres constructeurs automobiles en Italie, a déclaré Mme Meloni aux législateurs.

La famille fondatrice de Fiat, les Agnellis, sont les principaux investisseurs de Stellantis par l'intermédiaire de leur holding Exor. La famille Peugeot et le gouvernement français figurent également parmi les principaux actionnaires du groupe.

SUBVENTIONS RECHERCHÉES

Le PDG d'origine portugaise Carlos Tavares, qui a fait de Stellantis l'un des constructeurs automobiles les plus rentables, a déclaré que le groupe ne devrait produire que des véhicules haut de gamme dans des pays tels que la France et l'Italie, en transférant la production de modèles moins chers et à faible marge dans d'autres pays.

Stellantis a affirmé son attachement à l'Italie, où elle exploite plusieurs usines, dont Cassino, Melfi et Pomigliano dans le sud, Mirafiori à Turin, la ville d'origine de Fiat, et Atessa, la plus grande usine de fourgonnettes d'Europe, dans le centre des Abruzzes.

Dans le cadre d'un plan annoncé l'année dernière, Fiat produira certains modèles de taille moyenne de ses marques française DS et allemande Opel dans des usines italiennes, une décision critiquée par les syndicats et les hommes politiques en France et en Allemagne.

Mais l'entreprise a déclaré que les subventions étaient essentielles pour soutenir la demande et donc la production en Italie, en particulier pour les véhicules électriques. Elle a également appelé à une réduction des factures d'énergie et au report ou à l'annulation du projet de nouvelles règles d'émission Euro 7.

"L'Italie dépense beaucoup moins d'argent que n'importe quel autre grand pays européen pour soutenir les VE", a déclaré M. Tavares la semaine dernière, ajoutant que cette approche coûtait à l'Italie en termes de perte de production. (Reportage d'Alvise Armellini et de Giulio Piovaccari, édition de Keith Weir)