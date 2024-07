Les problèmes du marché automobile américain, très concurrentiel, allant de la faiblesse des prix à l'importance des stocks et à la difficulté de la logistique, ont entamé les bénéfices et affecté les actions des constructeurs automobiles Stellantis et Nissan jeudi, alors qu'ils se démènent pour trouver une solution.

Les actions de Stellantis, cotée à Milan, étaient en baisse de 8 % à 9h00 GMT, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis près d'un an. Nissan était en baisse de 7 %, entraînant dans sa chute l'action de son partenaire français de l'alliance Renault, qui a pourtant publié un bénéfice semestriel supérieur aux estimations.

Les actions cotées à Francfort du constructeur automobile américain Ford étaient également en baisse de 8 % après que son bénéfice du deuxième trimestre ait manqué les attentes des analystes dans la nuit, pesé par des coûts de garantie élevés et une activité de véhicules électriques sous-performante.

Le quatrième constructeur automobile mondial, Stellantis, a déclaré qu'il s'efforçait de résoudre ses problèmes, principalement en Amérique du Nord, après avoir publié des résultats semestriels inférieurs aux attentes.

S'adressant aux journalistes, la directrice financière Natalie Knight a déclaré que le constructeur automobile se concentrait sur la réduction des stocks, la logistique, les prix et la production en Amérique du Nord, qui génère la plupart des bénéfices du groupe.

"C'est le marché qui nécessite le plus de travail", a déclaré Mme Knight.

Les constructeurs automobiles mondiaux sont confrontés à des perspectives de ventes en baisse sur les principaux marchés tels que les États-Unis, tout en jonglant avec une transition coûteuse vers les véhicules électriques et une concurrence croissante de la part de rivaux chinois moins chers.

Les marges bénéficiaires de Stellantis ont été plus élevées que celles de ses pairs ces dernières années, mais dans une note client, les analystes de Bernstein ont noté que ses marges n'étaient plus très éloignées de celles de General Motors, qui a publié des résultats solides en début de semaine et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

"Cela soulève des questions sur la réputation de Stellantis en matière d'efficacité des coûts", ont-ils écrit.

Stellantis a prévu 20 nouveaux modèles cette année, ce qui, espère le constructeur automobile, augmentera sa rentabilité dans le courant de l'année.

Le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes, Hyundai, a quant à lui surpassé certains de ses rivaux en affichant des résultats solides au deuxième trimestre, grâce aux ventes américaines de modèles SUV haut de gamme et de véhicules hybrides, ce qui l'a également aidé à compenser la faiblesse prolongée de son marché intérieur en Corée du Sud.

En revanche, les bénéfices du premier trimestre fiscal de Nissan ont été pratiquement réduits à néant et l'entreprise a revu à la baisse ses perspectives annuelles, car les rabais importants consentis sur le marché américain afin d'écouler les voitures des concessionnaires ont réduit les marges du constructeur automobile japonais.

Le PDG Makoto Uchida a déclaré qu'il était "difficile" d'optimiser l'accumulation des stocks aux États-Unis et qu'il se concentrerait sur des voitures de meilleure qualité qu'il pourrait facturer plus cher.

À l'instar de Stellantis, Nissan prévoit de soutenir ses ventes grâce à des modèles nouveaux et rafraîchis au second semestre, notamment les SUV Armada et Murano.

"Il n'est pas du tout évident de savoir quels sont les véhicules populaires vendus par Nissan aux États-Unis", a déclaré Seiji Sugiura, analyste au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Comme la compétitivité des modèles de leur gamme diminue, ils n'ont pas d'autre choix que de fabriquer de nouveaux véhicules, de les vendre et d'espérer qu'ils seront populaires.