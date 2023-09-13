* LE PRÉSIDENT DE L'UAW, SHAWN FAIN, DÉCLARE QUE NOUS NE PERMETTRONS PAS AUX TROIS GRANDS DE FAIRE TRAÎNER LES NÉGOCIATIONS PENDANT DES MOIS.
* LES TROIS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE DETROIT ONT REFUSÉ LA DEMANDE DE L'UAW DE RÉTABLIR LES PENSIONS À PRESTATIONS DÉFINIES.
* LES TROIS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE DÉTROIT PROPOSENT DE RÉDUIRE DE HUIT À QUATRE ANS LE NOMBRE D'ANNÉES NÉCESSAIRES À L'OBTENTION D'UN SALAIRE MAXIMUM.
* PRÉSIDENT DE L'UAW : FORD A OFFERT À L'UAW UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 20 % SUR QUATRE ANS ET DEMI
* PRÉSIDENT DE L'UAW : LES TROIS OFFRES SALARIALES SONT INADÉQUATES
* PRÉSIDENT DE L'UAW : GM A OFFERT 18% D'AUGMENTATION DE SALAIRE ET STELLANTIS 17,5% SUR QUATRE ANS ET DEMI
* LE PRESIDENT DE L'UAW REJETTE LES TROIS PROPOSITIONS DE DETROIT EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES
* PRÉSIDENT DE L'UAW : FORD A PROPOSÉ DE CONVERTIR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES EN TRAVAILLEURS À TEMPS PLEIN DANS UN DÉLAI DE 90 JOURS
* PRÉSIDENT DE L'UAW : STELLANTIS CHERCHE À OBTENIR LE DROIT DE FERMER 18 USINES
* PRÉSIDENT DE L'UVA : NOUS SOMMES ENCORE TRÈS ÉLOIGNÉS LES UNS DES AUTRES EN CE QUI CONCERNE NOS PRINCIPALES PRIORITÉS
* PRÉSIDENT DE L'UAW : L'UAW DEVRA PROBABLEMENT PRENDRE DES MESURES, SE PRÉPARANT À LA GRÈVE
* PRÉSIDENT DE L'UAW : NOUS NOUS PRÉPARONS À FRAPPER CES ENTREPRISES D'UNE MANIÈRE QU'ELLES N'ONT JAMAIS VUE
* PRÉSIDENT DE L'UAW : NOUS POURRIONS FRAPPER LES TROIS GRANDS EN MÊME TEMPS
* PRÉSIDENT DE L'UAW : LE SYNDICAT NE FERA PAS GRÈVE DANS TOUTES LES INSTALLATIONS EN MÊME TEMPS
* PRÉSIDENT DE L'UAW : L'UAW PRÉVOIT D'ENTAMER UNE GRÈVE DANS UN NOMBRE LIMITÉ D'INSTALLATIONS ET ANNONCERAIT D'AUTRES INSTALLATIONS AU FUR ET À MESURE DES NÉGOCIATIONS SI AUCUN ACCORD N'EST CONCLU
* PRÉSIDENT DE L'UAW : LES GRÈVES S'ÉTENDRONT AU FIL DU TEMPS
* PRÉSIDENT DE L'UAW : L'UAW ANNONCERA JEUDI À 22 HEURES LES USINES QUI SERONT EN GRÈVE SI AUCUN ACCORD N'EST CONCLU
* PRÉSIDENT DE L'UWA : L'UWA NE PROLONGERA PAS LES CONTRATS SI AUCUN ACCORD N'EST CONCLU
* PRÉSIDENT DE L'UVA : CELA CRÉERA DE LA CONFUSION POUR LES ENTREPRISES
* PRÉSIDENT DE L'UAW : UNE GRÈVE TOTALE EST TOUJOURS POSSIBLE
* Le président de l'UAW : le syndicat ne négociera pas le 15 septembre s'il n'y a pas d'accord Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :