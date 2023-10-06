* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QUE GM A "PRIS DE L'AVANCE" DANS LES NÉGOCIATIONS
* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QUE DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QUE STELLANTIS A ACCEPTÉ DE RÉTABLIR LE COLA
* LE PRÉSIDENT DE L'UVA DÉCLARE QU'IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL À FAIRE.
* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DIT QU'IL FAUT SE BATTRE POUR OBTENIR LA SÉCURITÉ DE LA RETRAITE
* Le président de l'UAW déclare être sur la bonne voie pour que les problèmes de la sous-commission soient abordés Plus d'informations sur l'entreprise :