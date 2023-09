Le syndicat United Auto Workers (UAW) exploite le pouvoir des médias sociaux pour s'attirer le soutien du public dans sa demande d'augmentations salariales substantielles pour les travailleurs horaires, à l'approche de la date butoir fixée par les trois constructeurs automobiles de Détroit.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, n'a pas lésiné sur la rhétorique pour interpeller General Motors, Ford et Stellantis, accusant les dirigeants de "cupidité d'entreprise" dans une série de livestreams sur Facebook au cours des dernières semaines et demandant aux membres de se préparer à "aller à la guerre". Vendredi, il a déclaré que l'UAW était prêt à faire grève dans les trois entreprises si aucun accord n'était conclu.

Sous la direction de M. Fain, l'UAW a ouvertement adopté Facebook, Instagram et X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, et a adopté des vidéos courtes de type documentaire pour faire passer son message de manière colorée et hautement mémorable.

"Ce n'est pas l'UAW de votre grand-père", a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush. "M. Fain joue comme un joueur d'échecs. Il mène les négociations du 21e siècle pour les syndicats.

M. Fain, qui a pris la présidence de l'UAW en mars et a promis qu'il serait "beaucoup plus agressif", a présenté un ensemble ambitieux de revendications et a réussi à mobiliser les membres en utilisant des vidéos créatives de courte durée sur Instagram dans le but de s'adresser aux membres les plus jeunes.

L'UAW représente environ 150 000 travailleurs chez les constructeurs automobiles.

"Ce que nous avons vu, c'est le nouveau président de l'UAW prendre une offre des constructeurs automobiles et la jeter dans une corbeille à papier sur les médias sociaux. Cela donne une autre dimension à la situation", a déclaré Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l'université de Californie à Berkeley.

Lors d'une apparition sur Facebook Live vendredi, M. Fain s'est exprimé avec une poubelle étiquetée "Big Three Proposals" derrière lui.

En réponse aux commentaires acerbes de M. Fain, les constructeurs automobiles ont fait preuve d'une plus grande transparence dans leurs offres contractuelles, a déclaré Brian Rothenberg, ancien porte-parole du syndicat.

Les dirigeants de l'industrie automobile ont souligné à plusieurs reprises que les entreprises doivent réduire les coûts de main-d'œuvre alors qu'elles réorganisent les usines américaines pour construire des véhicules électriques afin de rivaliser avec Tesla et d'autres fabricants non syndiqués.

Cette semaine, l'UAW a publié une vidéo pour tenter de sauver une usine Stellantis fermée dans la ville de Belvidere, dans le nord de l'Illinois.

Intitulée "Justice for Belvidere", la vidéo décrit la frustration et la colère ressenties par les membres du syndicat depuis que l'usine d'assemblage de Jeep a été mise à l'arrêt en février. Elle comprend de la musique et des plans d'ensemble de la ville pittoresque.

Stellantis a refusé de commenter la vidéo et a proposé vendredi aux travailleurs horaires américains une augmentation de salaire de 14,5 % sur quatre ans, ce que l'UAW a refusé, affirmant que cela ne compenserait pas l'inflation.

Certains travailleurs horaires de Belvidere ont accepté des mesures de délocalisation pour travailler dans des usines des États voisins, mais la plupart d'entre eux espèrent que l'usine, vieille de 50 ans, aura encore un avenir une fois que les négociations seront terminées.

À l'approche de l'expiration du contrat le 14 septembre, date limite fixée par le syndicat pour les négociations, le président de la section locale, Matt Frantzen, a déclaré qu'il avait déjà commencé à assigner les tâches liées à la grève.

L'UAW réclame des hausses de salaires de 46 %, la fin du système de salaires échelonnés qui rémunère les nouveaux embauchés moins que les anciens, le rétablissement des ajustements au coût de la vie et le rétablissement des régimes de retraite à prestations définies pour les nouveaux embauchés, auxquels les constructeurs automobiles ont mis fin en 2007. (Reportage de Bianca Flowers à Chicago ; et Leslie Adler)