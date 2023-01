Les Européens dans le vert, Saipem en hausse sur le Mib

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en hausse vendredi à la fin d'une semaine pauvre en nouvelles d'entreprises mais marquée par la publication de quelques données macroéconomiques importantes.

En particulier, le dernier rapport américain sur les emplois non agricoles a montré une solide croissance de l'emploi en décembre, ainsi qu'une baisse du taux de chômage à 3,5 %.

En outre, les emplois du secteur privé américain ont augmenté à un rythme plus lent en décembre que le mois précédent, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du département du travail.

L'économie américaine a créé 223 000 emplois en décembre, le chiffre le plus bas depuis décembre 2020, après une augmentation révisée à la baisse de 256 000 en novembre, le chiffre dépassant de 200 000 les attentes du marché.

"La résilience des chiffres contribue à renforcer l'optimisme selon lequel l'économie américaine évitera une récession avec atterrissage brutal dans les prochains mois et que ce qui est bon pour l'économie américaine sera également bon pour l'économie mondiale", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,4 pour cent à 25 180,35.

En Europe, le CAC 40 de Paris a terminé en hausse de 1,5 %, le FTSE 100 de Londres a gagné 0,9 % et le DAX 40 de Francfort a gagné 1,2 %.

L'après-midi a également été marquée par l'indice PMI des services américains, qui a chuté à 49,6 points au cours du dernier mois de l'année, indiquant la première contraction du secteur des services depuis mai 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, et bien en deçà des prévisions du marché, qui étaient de 55,0 points. Ce chiffre est à comparer aux 56,5 points du mois de novembre.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent à 40 865,91, la Small-Cap a terminé en hausse de 0,5 pour cent à 28 448,78, tandis que l'Italy Growth a clôturé dans le noir de 0,2 pour cent à 9 409,37.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem a surpassé tout le monde et a gagné 6,2%. Le groupe public, contrôlé par Eni, "sort d'une année difficile, après la correction du carnet de commandes, les avertissements sur les bénéfices et la recapitalisation, qui n'ont toutefois pas remis en cause la valeur industrielle d'une entreprise qui sait rester sur le marché", a commenté Francesco Bonazzi.

"Dans les mois à venir, des résultats positifs sont attendus pour l'ensemble du secteur, après une année 2022 qui a certainement été une très bonne année pour le secteur pétrolier. Pour 2023, les attentions sur le pétrole restent élevées, au niveau mondial, tout d'abord en raison de la récession attendue et de la baisse possible de la demande. Au niveau européen, nous devons voir ce qui se passera avec l'embargo sur les produits raffinés en provenance de Moscou qui entrera en vigueur le 5 février", a conclu l'expert à Alliance News.

Stellantis a terminé en hausse de 0,7 pour cent. La société a réaffirmé son engagement à développer son offre de données et de services connexes en lançant Mobilisights, une nouvelle unité commerciale indépendante.

Sa nouvelle offre, Mobilisights, est conçue pour développer les activités de la société en matière de données en tant que service et pour développer et octroyer des licences pour des produits, applications et services interentreprises.

La nouvelle unité exploitera les données de Stellantis sur les véhicules connectés, dont le nombre devrait atteindre 34 millions d'ici 2030.

Hera a clôturé dans le vert par 1,4 pour cent après avoir annoncé jeudi 150 millions d'euros d'investissements dans le chauffage urbain pour la période 2023-2026.

Parmi ceux-ci, trois projets de chauffage urbain du groupe Hera - à Bologne, Ferrare et Forlì - ont obtenu un financement dans le cadre du plan national de relance et de résilience, mission "Révolution verte et transition écologique", pour un montant total de près de 50 millions d'euros.

Terna a terminé l'année en hausse de 2,1% après avoir signé un accord pour acquérir 100% du capital d'Edyna Transmission, une société du groupe Alperia dédiée au secteur de la transmission, qui possède 34 km de lignes à haute tension et deux centrales électriques dans le Tyrol du Sud.

Les actifs font déjà partie du réseau national de transport d'électricité et ont été acquis par Terna pour une valeur totale d'environ 14 millions d'euros. L'opération est soumise à la réalisation de certaines conditions préalables.

Seuls trois d'entre eux étaient baissiers : DiaSorin, en baisse de 0,6%, Mediobanca dans le rouge de 0,1% et Azimut, dans le rouge fractionné.

Sur le Mid-Cap, Tinexta, Brembo et Fincantieri sont sur le podium, avec une augmentation entre 2,5% et 2,3%.

PharmaNutra a progressé de 0,2%. La société a annoncé la signature de trois nouveaux accords commerciaux internationaux pour la distribution des produits des lignes SiderAL et Cetilar en République indonésienne, au Koweït et au Mexique.

Avec la signature de ces nouveaux contrats, le groupe PharmaNutra compte désormais 47 distributeurs dans 70 pays en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Carel Industries a clôturé en hausse de 0,9%. La société a annoncé mercredi qu'elle ne remplissait plus les conditions requises pour être considérée comme une "PME", petite et moyenne entreprise.

Le même sort a été réservé au CIR, qui a connu une hausse de 1,0 %.

Dans le segment des petites capitalisations, algoWatt a pris la tête de la liste avec une hausse de 21%, suivi de Seri Industrial, en deuxième position avec plus de 11%.

L'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna est en hausse de 0,3 % après avoir annoncé que les tendances du trafic aérien en 2022 se sont progressivement améliorées, à partir du printemps, avec la fin de la phase d'urgence et des restrictions de voyage.

Plus précisément, à l'aéroport, les chiffres mensuels de passagers sont passés de moins 51 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2019 à plus 2,4 % en juin 2022 par rapport à juin 2019, avec des chiffres en hausse tout au long de la saison estivale, avant de baisser à nouveau au cours des deux derniers mois de l'année.

Civitanavi Systems a terminé dans le noir par 1,9%. La société a annoncé qu'elle avait signé un accord de décision avec l'Agence fiscale italienne qui lui permettra d'accéder à l'avantage fiscal de la Patent Box pour la propriété intellectuelle pour les brevets et le savoir-faire.

L'avantage fiscal pour la période de cinq ans 2017-2021 sera comptabilisé dans les états financiers de 2022 et la quantification aura lieu lors de l'établissement des états financiers.

Parmi les PME, Clabo reste en tête, clôturant en hausse de 5,5 pour cent après avoir annoncé mercredi que sa filiale américaine Howard McCray avait conclu deux accords commerciaux d'une valeur totale de 750 000 USD, soit 710 000 EUR, avec deux chaînes de magasins opérant dans le canal HoReCa.

En revanche, Neurosoft et Fenix Entertainment ont clôturé en hausse de 33 % et 21 %.

Bifire a cédé 4,2 pour cent. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait acheté 17 500 de ses propres actions ordinaires entre le 2 et le 5 janvier.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 2,6234 euros par action, pour une valeur totale d'un peu plus de 45 909,90 euros.

À New York, au plus fort de la séance, le Dow Jones était dans le vert de 1,6 % à 33 466,86, le S&P était en hausse de 1,5 % à 3 865,76 et le Nasdaq de 1,3 % à 10 443,58.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0619 contre USD1.0525 à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2063 USD contre 1,1897 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 79,61 USD le baril, contre 78,14 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 862,74 USD l'once contre 1 826,70 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, les données de la production industrielle de l'Allemagne arriveront à 0800 CET, suivies à 0845 CET par la balance commerciale française.

A 1000 CET, en Italie, sera publié le taux de chômage mensuel, un chiffre qui arrivera également une heure plus tard en provenance de la zone euro.

Dans l'après-midi, les États-Unis doivent tenir une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 1730 CET.

Lundi, la bourse de Tokyo sera fermée pour la journée du passage à l'âge adulte.

Quant à la Piazza Affari, les résultats de Brunello Cucinelli sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

