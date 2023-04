Les bourses européennes manquent d'élan avant la publication des PMI

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire positif selon les contrats à terme IG avant la publication des données PMI manufacturières dans certaines grandes économies et pour la zone euro.

Ainsi, les contrats à terme donnent le FTSE Mib dans le vert de 0,1 pour cent ou en hausse de 17,5 points après avoir clôturé 1,1 pour cent dans le rouge à 27 627,12.

Le CAC 40 de Paris devrait être dans le vert de 12,2 points ou 0,2 pour cent, le DAX 40 de Francfort est donné dans le rouge fractionné ou en baisse de 4,0 points, tandis que le FTSE 100 de Londres est attendu dans le vert fractionné ou en hausse de 2,0 points.

Jeudi, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,8 % à 43 638,36, le Small-Cap en baisse de 1,2 % à 29 626,42, et l'Italie Growth a terminé dans le rouge de 0,6 % à 9 218,80.

Sur la liste principale de Piazza Affari, la poussée à la baisse du secteur automobile international a entraîné Stellantis vers le bas, où elle a clôturé dans le rouge de 5,4 pour cent. Le départ inattendu du directeur financier Richard Palmer, connu des investisseurs depuis des années, a également pesé sur l'entreprise. Il a été remplacé par Natalie Knight, qui vient du secteur de la vente au détail.

Ferrari, qui a perdu 1,1 %, et Pirelli, qui a chuté de 2,4 %, ont également souffert.

CNH Industrial a baissé de 0,2 % après avoir annoncé la vente de ses activités en Russie pour un montant total d'environ 60 millions de dollars.

Saipem, en revanche, a réussi à terminer la journée en hausse (+1,5 %) grâce à un chiffre d'affaires de 2,58 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,82 milliard d'euros au cours de la même période en 2022. Le résultat net est à l'équilibre, contre une perte de 98 millions d'euros pour la période correspondante de 2022.

Les autres entreprises du secteur pétrolier sont dans le rouge, Eni perdant 1,2 % et Tenaris cédant 0,2 %.

Le groupe Iveco s'en sort bien, clôturant en hausse de 1,6%. Sur le titre, AKO Capital a augmenté sa position courte à 0,99% contre 0,83% tandis que Citadel Advisors a réduit sa position courte à 0,48% contre 0,57%.

Assicurazioni Generali - dans le vert de 0,1% - a déclaré jeudi qu'elle avait racheté le montant précédemment accepté de son offre de rachat d'obligations perpétuelles à coupon 4,596% d'un montant de 499,6 millions d'euros.

En outre, Generali a également émis une obligation de 500 millions d'euros avec un taux fixe et un coupon de 5,399% arrivant à échéance le 20 avril 2033, cotée au Luxembourg et avec un spread de plus 240 points de base.

Sur la moyenne capitalisation, Brembo a clôturé dans le rouge de 2,3%. Jeudi, l'assemblée générale des actionnaires a renouvelé le conseil d'administration et le conseil des commissaires aux comptes. Tous deux resteront en fonction jusqu'à l'approbation des comptes 2025.

En ce qui concerne le conseil d'administration, Matteo Tiraboschi a été nommé président et Daniele Schillaci a été confirmé en tant que CEO.

OVS - dans le rouge de 2,8 pour cent - a annoncé mercredi qu'il a clôturé l'année au 31 janvier 2023 avec des ventes nettes de 1,51 milliards d'euros, en hausse de plus de 11 pour cent par rapport aux 1,36 milliards d'euros enregistrés l'année précédente. En outre, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende pour l'exercice 2022 de 0,06 EUR par action.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 78,4 millions d'euros, en hausse de plus de 75 % par rapport aux 44,8 millions d'euros enregistrés en 2021.

Rouge également pour Maire Tecnimont, qui a clôturé en baisse de 3,2%. La société a indiqué mercredi que certaines entreprises appartenant à la business unit Sustainable Technology Solutions, directement contrôlée par Nextchem Holding, ont obtenu plusieurs nouveaux contrats de licences technologiques et de services d'ingénierie d'une valeur totale d'environ 90 millions de dollars.

Le conseil d'administration de Brunello Cucinelli - en hausse de 0,3% - a annoncé mardi qu'il avait examiné le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, après avoir fait état d'une croissance de 35% dans les différentes zones géographiques et dans les deux canaux de vente, au détail et en gros.

Dans le détail, les revenus nets se sont élevés à 265,3 millions d'euros, contre 196,9 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Arnoldo Mondadori Editore - qui a clôturé la période avec une perte de 0,9 % - a annoncé jeudi qu'il avait signé un contrat pour la vente à PBF Srl de sa participation de 18,45 % dans Società Europea di Edizioni, l'éditeur du quotidien Il Giornale.

Le montant de la transaction, qui sera réglée entièrement en espèces, est fixé à 2,3 millions d'euros.

La vente se traduira par une plus-value nette dans le compte de résultat du Groupe Mondadori de 500 000 EUR.

Sur le Small-Cap, Bioera a pris la tête avec une hausse de 11%.

Piquadro - dans le vert de 1,7% - a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% pour l'exercice 2022-2023, à 175,6 millions d'euros contre 149,4 millions d'euros, tandis que pour le seul quatrième trimestre, il s'est amélioré de 22%, à 48,8 millions d'euros contre 40,0 millions d'euros.

Parmi les PME, Farmaè - dans le vert de 2,3 pour cent - a annoncé jeudi une augmentation de 46 pour cent de ses revenus au premier trimestre, à 38,8 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Monnalisa a clôturé en hausse de 3,7 pour cent. La société a annoncé qu'elle était prête à adopter la technologie blockchain avec une activité pilote sur la ligne Couture, par le biais du "Track IT Blockchain Project" de l'ICE - l'agence gouvernementale pour l'internationalisation et la promotion des entreprises italiennes.

Le groupe Casta Diva a clôturé avec une hausse de 7,8 % après avoir annoncé jeudi une valeur consolidée trimestrielle de la production au 31 mars qui marque une augmentation de 73 % par rapport au même chiffre de l'année précédente, passant de 12,2 millions d'euros à 21,2 millions d'euros.

Le carnet de commandes consolidé - commandes à honorer au cours de l'année - s'élevait au 31 mars à 41,6 millions d'euros.

Gismondi 1754 a terminé l'année avec un résultat négatif de 5,7 %. Mercredi, elle a annoncé un chiffre d'affaires total de près de 4,2 millions d'euros pour le premier trimestre, soit une hausse de 18 % par rapport aux 3,5 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022.

Le conseil d'administration d'Estrima - dans le rouge de 3,8 % - a examiné et approuvé le projet d'états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2022, qui ont clôturé avec une perte nette de 3,1 millions d'euros contre une perte nette de 1,4 million d'euros en 2021.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,2 % à 28 599,93 et le Hang Seng a baissé de 1,1 % à 20 174,12, tandis que le Shanghai Composite a baissé de 1,4 % à 3 320,50.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,3 % à 33 786,62, le S&P a perdu 0,6 % à 4 129,79, tandis que le Nasdaq a baissé de 0,8 % à 12 059,79.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0962 USD contre 1,0972 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2433 USD contre 1,2455 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 80,95 USD contre 81,22 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 007,95 USD l'once contre 2 002,73 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de vendredi, l'indice PMI manufacturier, des services et composite est attendu à 0915 CEST en France.

Les PMI sont également attendus pour l'Allemagne à 0930 CEST, la zone euro à 1000 CEST et le Royaume-Uni à 1030 CEST.

À 1430 CEST, les ventes au détail canadiennes sont attendues et, à 1545 CEST, l'indice PMI américain.

Sur la Piazza Affari, les résultats trimestriels de BB Biotech, Clabo, Sogefi et TrenDevice sont attendus.

