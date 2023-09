Les travailleurs américains de l'automobile ont étendu leur grève vendredi avec une cible précise : les concessionnaires qui vendent et entretiennent les véhicules GM et Stellantis.

La vente et l'installation de pièces détachées constituent l'une des activités les plus rentables du secteur automobile, mais aussi l'une des plus vulnérables, car l'industrie repose sur des livraisons en flux tendu. La stratégie consistant à restreindre les livraisons de pièces augmente les problèmes pour certains concessionnaires qui affirment qu'il était déjà difficile de s'approvisionner en composants.

"Il va devenir pratiquement impossible d'obtenir un grand nombre de ces pièces", a déclaré Richard Fasulo, un technicien en diagnostic de Wappinger, dans l'État de New York, qui travaille pour un concessionnaire franchisé Cadillac et des vendeurs de voitures d'occasion. La grève élargie, qui vise 38 centres de distribution de pièces détachées appartenant à GM et à Stellantis, "va amener ces ateliers à dire à leurs clients 'Nous ne savons pas quand nous pourrons réparer votre véhicule. Il se peut que ce soit pour une durée indéterminée".

La vente de pièces de rechange et les retours de service sont la clé des profits de nombreux concessionnaires et permettent de dégager des marges bénéficiaires brutes de 40 % ou plus pour les grandes chaînes de vente au détail d'automobiles telles qu'AutoNation et Lithia.

"Si votre voiture ne fonctionne pas, vous êtes coincé. Howard Drake, propriétaire d'une concession GM en Californie, décrit ainsi la situation difficile dans laquelle se trouvent les clients qui ont besoin de réparations : "Si votre voiture ne fonctionne pas, vous êtes coincé.

"Je pensais que la punition prendrait la forme d'une sélection défavorable pour les clients dont le choix est limité. Je ne pensais pas que mon terrain serait encombré de voitures que je ne pourrais pas réparer parce qu'il n'y aurait pas de centre de distribution de pièces détachées", a-t-il déclaré.

Mike Stanton, président-directeur général de la National Association of Auto Dealers, a déclaré : "Les concessionnaires ne veulent pas d'un système de distribution de pièces détachées : "Nous espérons donc que les constructeurs automobiles et l'UAW parviendront à un accord rapidement et à l'amiable".

On s'attendait à ce que l'UAW étende sa grève en fermant les usines qui fabriquent les véhicules les plus rentables, tels que les camionnettes. Mais les constructeurs ont accumulé des stocks de véhicules et, pour de nombreux concessionnaires, les problèmes de réparation ne vont pas tarder à se faire sentir.

"Les clients seront certainement touchés", a déclaré Thomas Morris, 60 ans, qui s'est mis en grève vendredi dans un centre de distribution de pièces détachées de General Motors, dans la banlieue de Philadelphie.

Le centre dessert les concessionnaires GM de la Pennsylvanie au Maine, et achemine chaque jour quelque 30 000 pièces pour les réparations automobiles, selon les travailleurs.

GM a déclaré dans un communiqué que l'entreprise disposait de "plans d'urgence pour divers scénarios", tandis que Stellantis a indiqué qu'elle attendait une réponse de l'UAW à son "offre compétitive" de jeudi et qu'elle espérait un "engagement productif".

Arthur Wheaton, directeur des études sur le travail à l'école des relations industrielles et du travail de Cornell, a déclaré que l'UAW avait pris une décision intelligente.

"Je pense que c'est une excellente stratégie que de s'attaquer aux centres de distribution", a-t-il ajouté. Les services sont une activité importante, a-t-il ajouté. "C'est ainsi qu'ils gagnent beaucoup d'argent.

Brad Sowers, PDG de Jim Butler Auto Group, qui possède la plus grande concession Chevrolet de St. Louis, dans le Missouri, a déclaré que si un accord n'était pas conclu dans les 60 jours, il serait contrarié, même s'il avait eu la prévoyance de faire le plein de pièces détachées en prévision de la grève.

"Je veux simplement qu'ils se réunissent et qu'ils obtiennent gain de cause", a-t-il déclaré. (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco, de Doyinsola Oladipo à New York et de Jarrett Renshaw en Pennsylvanie ; rédaction de Peter Henderson et Shri Navaratnam)