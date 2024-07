Les entreprises des deux plus grandes économies de la zone euro sont de plus en plus pessimistes, selon des enquêtes réalisées jeudi, ce qui soulève des inquiétudes quant à la reprise déjà lente de l'Union européenne.

La zone euro a eu du mal à s'accrocher au rebond économique post-pandémique mené par les États-Unis en raison de problèmes tels qu'un investissement gouvernemental moins généreux, un déficit technologique et une dépendance à l'égard des matières premières provenant de l'étranger.

Le climat des affaires en France et en Allemagne s'est dégradé de manière inattendue en juillet et les entrepreneurs ont adopté une vision plus sombre des mois à venir, selon les sondages nationaux, un jour après qu'une enquête distincte ait mis en évidence un ralentissement de la croissance dans la zone euro.

Ces résultats devraient renforcer les doutes sur le modeste rebond attendu dans la zone euro, qui repose sur une reprise des revenus réels et une augmentation des exportations, et pourraient renforcer l'appel à de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque centrale européenne.

"Les exportations sont-elles en train de se redresser ? Ce n'est certainement pas ce que nous disent ces enquêtes", a déclaré Dirk Schumacher, économiste chez Natixis.

"Outre les problèmes cycliques, il reste à savoir si l'Europe fabrique toujours les bons produits pour bénéficier de la croissance mondiale.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SE RETIENNENT-ILS ?

Les constructeurs automobiles pourraient réduire leurs investissements après que l'engouement attendu pour les véhicules électriques ne se soit pas concrétisé et dans un contexte de prudence quant à l'éventualité de nouveaux droits de douane américains si l'ancien président Donald Trump remporte l'élection de novembre, a déclaré M. Schumacher.

L'institut allemand Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires, basé sur un sondage auprès d'environ 9 000 cadres, a chuté pour un quatrième mois consécutif, en deçà des attentes des analystes.

"L'économie allemande est coincée dans la crise", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest.

En France, l'industrie manufacturière a déclaré que la demande s'affaiblissait, en particulier en provenance de l'étranger, et le moral dans le secteur des services s'est détérioré pour atteindre son pire niveau depuis avril 2021, selon l'office statistique du pays, l'Insee.

L'Insee n'a pas mentionné la politique intérieure, mais la France a organisé des élections législatives rapides au début du mois, qui ont abouti à un parlement sans majorité où un groupe de gauche disposait d'une majorité relative.

"Bien que la baisse (de la demande) reflète largement l'incertitude liée à la politique, il s'agit d'une indication supplémentaire que l'économie est encore fragile", a déclaré Riccardo Marcelli Fabiani d'Oxford Economics.

Les actions européennes ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de deux mois jeudi, en raison des résultats décevants des entreprises. Les actions automobiles européennes ont perdu 2,3 %, plombées par une chute de 8 % de Stellantis, tandis que le secteur des produits de luxe a chuté de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis six mois.

La BCE, qui a maintenu ses taux la semaine dernière mais devrait les réduire en septembre, pourrait trouver un certain réconfort dans les données montrant que les attentes salariales et la pénurie de main-d'œuvre s'atténuent dans le secteur manufacturier français, bien que le tableau soit plus mitigé dans le secteur des services.

Du côté positif, les données de la BCE ont montré un rebond modéré des prêts aux entreprises, ce qui indique que le cycle du crédit pourrait commencer à se retourner, grâce à la baisse des taux d'intérêt.

"Il semble que la croissance des prêts ait atteint son point le plus bas", a déclaré Peter Vanden Houte, économiste chez ING. "Cela dit, nous sommes encore loin de la normalité. (Reportage de Maria Martinez, Rédaction de Miranda Murray ; Rédaction de Bernadette Baum)