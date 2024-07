(Alliance News) - Lundi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire positif après une matinée sans incident sur les fronts macroéconomiques et des entreprises, mais animée sur le front politique suite à l'annonce de Joe Biden de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle et de soutenir son adjointe Kamala Harris en tant que candidate du Parti démocrate.

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib dans le vert de 0,2 pour cent ou en hausse de 72,5 points, après avoir clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 34 215,84.

Le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 0,5 pour cent ou de 42,8 points, le DAX 40 de Francfort est donné en hausse de 0,4 pour cent ou de 68,9 points, le FTSE 100 de Londres est attendu en hausse de 0,6 pour cent ou de 46,4 points.

Dans les nouvelles macroéconomiques, la banque centrale de Chine a réduit deux taux d'intérêt clés lundi dans le but de stimuler les prêts et de stimuler la croissance dans la deuxième plus grande économie du monde.

Pékin est aux prises avec une crise sans précédent dans le vaste secteur immobilier du pays, une faiblesse persistante de la consommation et un taux de chômage élevé chez les jeunes, tandis que les tensions géopolitiques avec Washington et l'Union européenne menacent son commerce extérieur.

Le taux préférentiel sur les prêts à un an, qui constitue la référence pour les taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été ramené de 3,45 % à 3,35 %, après avoir été abaissé pour la dernière fois en août.

Le taux à cinq ans, qui sert de référence pour les prêts hypothécaires, a été ramené de 3,95 % à 3,85 %, après avoir été abaissé en février.

Les deux taux sont à des niveaux historiquement bas et les réductions interviennent quelques jours seulement après une réunion clé du Parti communiste à Pékin.

Pour revenir aux cotations mineures de Milan vendredi, le Mid-Cap a perdu 0,9 % à 48 309,00, le Small-Cap a cédé 0,9 % à 29 157,76, et l'Italie Growth a augmenté de 0,1 % à 8 105,36.

Sur le Mib, Stellantis a perdu 2,2%, avec un nouveau prix de 18,5840 euros par action. Les ventes de juin ont légèrement progressé en Europe, en deçà du marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 4,3 % en glissement annuel, à près de 1,1 million d'unités.

Nexi, dans le rouge de 3,8 %, a été le plus malmené après la vente par UniCredit (- 0,4 %) de 1,1 % du capital de la paytech.

Eni, quant à lui, a chuté de 1,5 % à 14,08 euros par action. Sfifel a réduit son objectif de cours à 14,70 euros, contre 17,30 euros précédemment.

Pirelli, qui figure parmi les rares valeurs haussières, a augmenté de 0,1 % à 5,7060 euros par action. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 6,40 euros, contre 6,30 euros précédemment.

Note positive également pour Leonardo, qui a clôturé en hausse de 0,2% à 22,77 euros par action. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 23,50 euros, contre 23,80 euros, avec une note 'neutre'.

Du côté des valeurs moyennes, Fincantieri reste bien orienté, en hausse de 1,5% à 5,4680 euros par action, pour sa quatrième séance de hausse.

Webuild s'est également bien comportée, en hausse de 2,4% à 2,3560 euros par action, avec des résultats attendus en milieu de semaine prochaine.

La Juventus FC - dans le rouge de 3,2% - a annoncé avoir conclu un accord avec le Hellas Verona FC pour l'acquisition pure et simple des droits sur les performances sportives du joueur Cabal Murillo Juan David pour un montant de 11 millions d'euros, payable en trois ans, plus des frais supplémentaires de 1,8 million d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Sogefi - en baisse de 1,3% - a approuvé jeudi la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende extraordinaire de 0,923 euro par part, prélevé sur les réserves de bénéfices distribuables et les réserves de primes d'émission. Le détachement du coupon 34 aura lieu le 22 juillet et le dividende sera payé le 24 juillet.

L'IRCE - en hausse de 1,4% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé ces derniers jours un prêt à 10 ans avec Banca di Imola, BPER Banca et Banca Monte dei Paschi di Siena respectivement pour un montant total de 30 millions d'euros, d'une valeur de 10 millions d'euros chacun.

En ce qui concerne la croissance en Italie, EdiliziAcrobatica - en hausse de 4,2 % - a déclaré jeudi que le nombre de contrats signés au cours du premier semestre de l'année a augmenté de 40 % pour atteindre 16 107 contre 11 500 au cours de la même période en 2023. Le nombre de clients a également augmenté de près de 59% par rapport au 30 juin 2023.

Alfonsino a clôturé en hausse de 4,3 % à 0,49 euro par action, après avoir été dans le rouge de 4,9 % la veille de la réunion.

L'action Plants, dans le rouge de 12 %, et iVision Tech, en baisse de 4,8 % à la clôture de vendredi.

En Asie, le Nikkei était en baisse de 1,3 % à 39 558,09, le Shanghai Composite a cédé 1,0 % à 2 953,09 et le Hang Seng a gagné 0,9 % à 17 569,62.

À New York, à la clôture de vendredi, le Dow a cédé 0,9 % à 40 287,53, le Nasdaq a perdu 0,8 % à 17 726,94 et le S&P 500 a chuté de 0,7 % à 5 505,00.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0889 USD contre 1,0889 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2917 USD contre 1,2920 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,11 USD le baril contre 84,36 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 404,05 USD l'once contre 2 400,25 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend la réunion de l'Eurogroupe, qui débutera à 1200 CEST.

Le calendrier américain est également peu fourni, où, à l'exception de l'activité de la Fed de Chicago à 1430 CEST et des ventes aux enchères de T-Note à trois et six mois à 1730 CEST, il n'y a pas d'événements particuliers.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Autostrade Meridionali et de Take Off sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.