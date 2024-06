L'administration du président Joe Biden a finalisé vendredi des règles plus strictes en matière d'économie de carburant pour les camions et les véhicules utilitaires sport jusqu'en 2031, qui ne sont pas aussi rigoureuses que ce qu'elle avait initialement proposé, selon une agence fédérale.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que les nouvelles règles proposées se traduiront par des pénalités de mise en conformité beaucoup plus faibles que celles proposées à l'origine, ce qui constitue une victoire importante pour les constructeurs automobiles de Détroit.

Les constructeurs automobiles ont fait l'éloge de ces changements, tandis que les groupes de défense de l'environnement les ont critiqués.

En juillet 2023, la NHTSA avait proposé de relever les exigences en matière de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) de 2 % par an pour les voitures particulières et de 4 % par an pour les véhicules utilitaires légers entre 2027 et 2032.

En vertu de la règle finale, la NHTSA n'exigera aucune augmentation pour les camions légers en 2027 et 2028 et n'exigera que des augmentations de 2 % entre 2029 et 2031.

L'année dernière, la NHTSA a déclaré que sa proposition de relever les normes d'économie de carburant jusqu'en 2032 coûterait à l'industrie 14 milliards de dollars en amendes prévues. Ce montant comprend 10,5 milliards de dollars pour les trois constructeurs de Detroit : 6,5 milliards de dollars pour General Motors, 3 milliards de dollars pour Stellantis, société mère de Chrysler, et 1 milliard de dollars pour Ford Motor.

Selon la règle finale, l'industrie automobile devrait collectivement faire face à un total de 1,83 milliard de dollars d'amendes jusqu'en 2031 - et cela pourrait être aussi peu que rien - en fonction des différents modèles, a déclaré le gouvernement NHTSA à Reuters.

Les constructeurs automobiles achètent des crédits ou paient des amendes s'ils ne parviennent pas à respecter les normes CAFE. En juin 2023, Reuters a rapporté pour la première fois que Stellantis et GM avaient payé un total de 363 millions de dollars d'amendes CAFE pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant pour les années modèles précédentes.

La NHTSA a déclaré que la règle porterait l'économie de carburant à environ 50,4 miles par gallon d'ici 2031, contre 29,1 mpg actuellement. L'année dernière, l'agence prévoyait que la règle porterait les exigences à 58 mpg d'ici à 2032.

Il s'agit de la troisième mesure réglementaire prise par l'administration Biden au cours des derniers mois qui n'a pas renforcé les propositions de réglementation des véhicules autant que promis. Les mesures précédentes comprenaient de nouveaux calculs de conformité pour les VE qui étaient moins stricts que ce qui avait été proposé à l'origine, et des règles sur les gaz d'échappement qui exigeraient finalement des constructeurs automobiles qu'ils fabriquent moins de VE que ce qu'ils avaient prévu à l'origine.

John Bozzella, qui dirige le groupe commercial Alliance for Automotive Innovation représentant les principaux constructeurs automobiles, a salué les révisions qui réduiront considérablement les pénalités prévues que ses membres craignaient.

"Ces amendes n'auraient pas produit d'avantages environnementaux ou d'économies de carburant supplémentaires et auraient bêtement détourné les capitaux des constructeurs automobiles des investissements massifs requis par la transition vers les véhicules électriques", a déclaré M. Bozzella.

Dan Becker, directeur de la campagne Safe Climate Transport du Center for Biological Diversity, a déclaré que la NHTSA avait "cédé à la pression des constructeurs automobiles" et que la "règle finale faible de l'agence gaspille trop d'essence, rejette trop de pollution et cède le marché des véhicules propres aux constructeurs automobiles étrangers". (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de David Gregorio)