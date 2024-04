Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont chuté de 5,2% en mars, marquant la première baisse cette année et la plus importante depuis juillet 2022, a déclaré jeudi l'organisme européen de l'industrie automobile, citant l'impact des vacances de Pâques précoces et d'un ralentissement du marché.

Les principaux constructeurs automobiles européens, Volkswagen et Stellantis, ont déclaré que le marché serait difficile en 2024, en raison de la faible demande mondiale pour les véhicules électriques (VE), de la concurrence chinoise accrue, des pressions soutenues sur les coûts et des tensions géopolitiques.

Les immatriculations de voitures ont chuté en mars de 6,2 % en Allemagne, de 4,7 % en Espagne, de 3,7 % en Italie et de 1,5 % en France, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les ventes de voitures électriques à batterie ont chuté de 11,3 % par rapport à l'année précédente, reflétant un ralentissement plus large du marché, a déclaré l'ACEA, tandis que les immatriculations de véhicules hybrides-électriques ont augmenté de 12,6 %, principalement en raison de fortes ventes en France et en Italie.

La croissance des ventes de VE s'est ralentie et les investissements dans la capacité et le développement technologique ont dépassé la demande, de nombreux acheteurs potentiels étant dissuadés par le coût et les doutes persistants concernant l'infrastructure.

Les ventes de voitures électriques hybrides, considérées comme un compromis entre le tout-carburant et le tout-électrique, ont augmenté dans l'Union européenne au cours des derniers mois, atteignant une part de marché de 29 % en mars, contre 24,4 % il y a un an.

Les véhicules électrifiés - modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables ou hybrides complets - vendus dans l'UE représentaient 49,1 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures particulières en mars, contre 45,5 % l'année précédente.

Les immatriculations des trois plus grands constructeurs automobiles européens, Volkswagen, Stellantis et Renault, ont toutes baissé en mars, respectivement de 9,0 %, 12,6 % et 2,1 %.

Les ventes de Toyota dans l'UE ont augmenté de 18,4 % au cours du même mois, tandis que la société de voitures électriques Tesla a enregistré une baisse de 30,4 % par rapport à l'année dernière.

Le nombre de véhicules neufs immatriculés en mars dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a diminué de 2,8 % pour atteindre 1 383 410 véhicules, malgré une augmentation de 10,4 % en Grande-Bretagne, selon les données de l'ACEA. (Reportage d'Alessandro Parodi et de Greta Rosen Fondahn, édition de Barbara Lewis)