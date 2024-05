Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 13,7 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse depuis octobre dernier, a déclaré mercredi l'organisme européen de l'industrie automobile, après une baisse des immatriculations en mars.

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a déclaré qu'une hausse sur les principaux marchés, à savoir l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Italie, était à l'origine de cette augmentation, tandis qu'une fête de Pâques précoce a ajouté deux jours de vente supplémentaires au mois d'avril.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les principaux constructeurs automobiles européens parient sur une reprise des ventes de voitures au cours de l'année, bien qu'ils aient prévenu que le marché serait difficile en raison du ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques (VE) et de l'augmentation de la concurrence chinoise, alors que les consommateurs sont confrontés à des taux d'intérêt élevés.

PAR LES CHIFFRES

En avril, les ventes de voitures électriques à batterie ont augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que celles des voitures hybrides-électriques ont progressé de 33,1 %, selon les données de l'ACEA.

Les véhicules électrifiés, qu'il s'agisse de modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables ou hybrides complets, vendus dans l'Union européenne ont représenté 47,8 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures particulières en avril, contre 44,1 % l'année précédente.

Les immatriculations des trois plus grands constructeurs automobiles européens, Volkswagen, Stellantis et Renault, ont augmenté respectivement de 15,5 %, 1,7 % et 11,0 % dans l'UE, tandis que Toyota a vu ses immatriculations bondir de 47,3 %.

Le nombre de véhicules neufs immatriculés en avril dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 12,0 % pour atteindre 1,08 million de véhicules, selon les données.

CONTEXTE

Les géants européens de l'automobile, Volkswagen, Mercedes-Benz et Stellantis, ont tous enregistré une baisse de leurs ventes et de leur chiffre d'affaires au premier trimestre le mois dernier, confrontés à des coûts plus élevés et à une demande plus faible pour les nouvelles voitures, alors que les taux d'intérêt restent élevés et que les entreprises mettent en place de nouveaux modèles, y compris des véhicules électriques bon marché.

Les ventes de voitures électriques hybrides, considérées comme un compromis entre le tout-carburant et le tout-électrique, ont augmenté dans l'Union européenne au cours des derniers mois.

