Mib en hausse, la zone euro évitera la récession ; le pétrole brut chute

(Alliance News) - Lundi à la mi-journée, les principaux marchés boursiers européens continuaient d'évoluer en territoire positif alors que les traders attendaient les données sur l'inflation américaine prévue mardi, équilibrant cette attente avec celle des réactions des banques centrales.

Entre-temps, l'UE a relevé lundi ses prévisions de croissance économique pour la zone euro, prévoyant que le bloc de la monnaie unique évitera "de justesse" une récession.

Dans ses prévisions économiques d'hiver pour 2023, l'UE a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro à 0,9 %, contre une estimation précédente de 0,3 %.

Cette décision n'est pas fondée sur l'escalade de l'agression russe en Ukraine, comme l'a noté l'UE.

En conséquence, le FTSE Mib était en hausse de 0,4 pour cent à 27 365,79.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,3% à 7 903,01, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,5% à 7 167,5 et le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 0,2% à 15 344,50.

Dans le secteur pétrolier, les contrats à terme sur le brut WTI ont chuté vers 79 USD le baril lundi, en baisse par rapport aux sommets atteints en deux semaines, les craintes que la Réserve fédérale américaine ne resserre davantage sa politique pour maîtriser l'inflation ayant contrebalancé le plan de la Russie de réduire sa production en représailles aux sanctions occidentales.

Parmi les cotations mineures de l'Italie, la moyenne capitalisation était en hausse de 1,0 pour cent à 27 365,79, la petite capitalisation était dans le vert de 0,2 pour cent à 30 179,32 et l'Italie croissance était en hausse de 0,5 pour cent à 9 696,18.

Sur la liste principale majoritairement haussière, Saipem reste en queue de peloton, 4,0 % dans le rouge, après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé deux nouvelles lignes de crédit d'un montant total de 860 millions d'euros avec un pool de banques nationales et internationales de premier plan.

La première ligne de crédit est un prêt à terme senior non garanti d'environ 390 millions d'euros. Le prêt est garanti à 70% par la SACE dans le cadre de l'instrument "SupportItalia Guarantee". La deuxième ligne de crédit est une facilité de crédit renouvelable d'environ 470 millions d'euros, avec une durée de trois ans et une fonction de sauvegarde, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue.

Stellantis reste dans le négatif, tout comme l'ouverture, à moins 1,7 pour cent.

Dans les hauts quarts, on trouve cependant toujours Iveco Group, en hausse de 4,2%, fort des résultats annoncés vendredi avec un bénéfice net ajusté 2022 de 225 millions d'euros, soit 85 millions de plus qu'en 2021. Le bénéfice net consolidé est de 159 millions d'euros, en hausse de 83 millions d'euros.

Pirelli et Amplifon suivent, en hausse de 2,2 %.

Banca Mediolanum, en hausse de 1,1 pour cent, a annoncé mercredi que son bénéfice net pour 2022 a chuté à 521,8 millions d'euros, contre 713,1 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre est en baisse car le bénéfice de 2021 a bénéficié d'effets non récurrents liés à la bonne tenue des marchés financiers.

Le dividende proposé est de 0,26 EUR qui, ajouté à l'acompte de 0,24 EUR versé en novembre, s'élève à 0,50 EUR pour l'ensemble de l'année, soit un total de 369 millions EUR.

Unipol est en hausse de 0,9% après avoir annoncé vendredi qu'il a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Enel fait toujours partie des baissiers, confirmant une baisse de 0,4 %, malgré des revenus préliminaires pour 2022 de 140,5 milliards d'euros, en hausse de 54,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 64 % sur un an, a révélé la société vendredi.

Sur le Mid-Cap, UnipolSai a gagné 0,8%. Elle a indiqué vendredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, contre 723 millions d'euros un an plus tôt.

Banca Ifis, après avoir ouvert dans le rouge, gagne maintenant 0,4%. Jeudi, elle a annoncé des résultats préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état d'un bénéfice net de 141,1 millions d'euros, en hausse de 40 % par rapport aux 100,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Anima Holding est en hausse de 0,8 pour cent après avoir annoncé lundi l'achat de 291 149 actions ordinaires propres entre le 6 et le 10 février.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 3,9994 EUR par action, pour une contrepartie totale de 1,2 million EUR.

Enav est en hausse de 1,0% après avoir annoncé lundi qu'elle a racheté 241 000 de ses propres actions ordinaires entre le 6 et le 10 février 2023.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 4,33794 EUR par action pour une contrepartie totale de 1,0 million EUR.

Sur les petites capitalisations, Banca Sistema était dans le rouge à hauteur de 3,2 pour cent après avoir annoncé vendredi que l'année 2022 s'est terminée avec un bénéfice net de 22,0 millions d'euros, contre 23,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les ratios de capital au 31 décembre 2022 ont augmenté à 12,6 % pour le CET1 et 15,9 % pour le TIER 1 et le ratio de capital total par rapport au 30 septembre 2022.

BasicNet est sur un pied d'égalité après avoir annoncé vendredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec des ventes en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, à 1,27 milliard d'euros.

En tête, on trouve Trevi Finanziaria Industriale, en hausse de 4,9%, et Servizi Italia, en hausse de 3,7%.

Parmi les PME, DBA Group est en baisse de 1,3 %. La société a annoncé vendredi que sa filiale slovène Unistar LC doo a été contractée par le ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances de Slovénie pour fournir et mettre en œuvre une infrastructure informatique.

Le contrat, signé vendredi à Ljubljana, prévoit la fourniture et la mise en œuvre d'un système serveur Lenovo ThinkSystem ST650 V2 pour une valeur totale de 732 976,00 EUR. Les marges prévues sont conformes aux performances spécifiques et caractéristiques du domaine d'activité stratégique TIC slovène.

Imprendiroma reste dans les quarts supérieurs avec une hausse de 6,5 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle avait reçu un prêt de 10,0 millions d'euros de la part d'UniCredit pour soutenir son fonds de roulement et renforcer sa structure financière, de manière fonctionnelle à la mise en œuvre des stratégies de croissance du groupe.

Spindox a inversé le cours et après avoir ouvert dans le vert de 5,4%, il cède maintenant 3,9%.

ISCC Fintech reprend 2,1% après avoir annoncé vendredi ses chiffres de bilan préconsolidé au 31 décembre 2022, faisant état de revenus nets consolidés de 4,7 millions d'euros contre 1,5 million d'euros pour la même période de 2021 et marquant une croissance de 215%.

L'Ebitda consolidé s'élève à environ 900 000 euros, une amélioration par rapport à la situation proche de zéro au 31 décembre 2021. La marge d'Ebitda était de 19,5 pour cent, une amélioration par rapport à l'année précédente.

A New York vendredi, le Dow a clôturé dans le vert de 0,5 pour cent à 33 869,27, le Nasdaq a cédé 0,6 pour cent à 11 718,12 tandis que le S&P 500 a terminé en hausse de 0,25 pour cent à 4 090,46.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0678 contre USD1.0677 à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2038 USD contre 1,2073 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 78,69 USD par baril, contre 86,39 USD par baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 858,42 USD l'once, contre 1 869,25 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 1445 CET, sera publié le compte courant allemand non ajusté des variations saisonnières.

A 1700 CET, les prévisions d'inflation des consommateurs américains sont attendues.

