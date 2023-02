Mib en négatif ; Biorea en hausse avec le début de l'aucap

(Alliance News) - L'indice FTSE Mib a clôturé en baisse lundi pour placer la barre juste en dessous de 27 600 points, dans un contexte de prudence avant la publication de données économiques importantes pour cette semaine, notamment le compte-rendu attendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale et, également en provenance des Etats-Unis, l'inflation PCE.

Certains responsables de la Fed ont indiqué la semaine dernière qu'ils étaient ouverts à une hausse de taux plus importante de 50 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale afin de réduire l'inflation.

Sur la trajectoire possible de l'Eccles Building, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 79 % d'une augmentation dans la fourchette de 475/500 points de base. La probabilité d'une hausse dans la zone des 500/525 pdb est de 21 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 pb.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 0,6 % à 27 597,01.

Parmi les petites valeurs, la Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,1% à 44 558,66, la Small-Cap en baisse de 0,2% à 30 179,23, et l'Italy Growth en baisse de 0,2% à 9 619,82.

En Europe, le CAC 40 de Paris a clôturé dans le rouge de 0,1 %, le FTSE 100 de Londres dans le vert de 0,1 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a clôturé juste au-dessus du pair.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem a clôturé en tête, en hausse de 3,2 pour cent à 1,4555 EUR après une perte de 1,2 pour cent vendredi soir.

Stellantis a augmenté de 1,2 pour cent à 16,13 EUR par action.

Enel - dans le rouge de 0,1% à EUR5,35 - a déclaré vendredi avoir vendu des participations dans deux sociétés argentines - Central Puerto et Enel Generación Costanera - pour un total de 102 millions USD.

Parmi les performances baissières, Iveco Group a cédé 2,5 % à EUR9,03, après avoir clôturé avec 0,7 % vendredi.

UniCredit était également en queue de peloton, chutant de 2,9 pour cent à EUR19,00 après deux séances qui se sont terminées parmi les haussiers.

Sur le Mid-Cap, Banca Monte dei Paschi di Siena a clôturé en tête avec un plus de 8 %. L'agence de notation Moody's Investors Service a relevé les notes de la banque de deux crans jeudi, augmentant l'évaluation de crédit de base autonome de "b3" à "b1", la note des dépôts à long terme de "B1" à "Ba2" et la note de la dette subordonnée de "Caa1" à "B2". La note de la dette senior non garantie à long terme a été relevée de trois crans, passant de "Caa1" à "B1".

Pharmanutra, quant à elle, a augmenté de 3,5 %. L'action s'est négociée à un sommet de 15 000, contre environ 4 300 sur une base quotidienne au cours des trois derniers mois.

Parmi les porteurs, Ascopiave, en queue de peloton, a cédé 1,8 %, après deux séances haussières.

Rouge également pour Anima Holding, qui a chuté de 1,7 %, la société poursuivant son plan de rachat. Tout récemment, la société a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions pour une valeur d'environ 1,5 million d'euros entre le 13 et le 17 janvier.

Sur la petite capitalisation, Bioera a clôturé avec une avance de plus de 46 % à 0,3010 EUR, l'augmentation de capital étant sur la ligne de départ. Il s'agit de l'émission d'un maximum d'environ 48,1 millions d'actions ordinaires qui seront offertes en option aux actionnaires, à raison de 15 nouvelles actions pour chaque action de la société détenue. Le prix est de 0,20 euro par action, pour une contrepartie maximale d'environ 9,6 millions d'euros.

Tesmec a clôturé en hausse de 6,6 pour cent à 0,1780 EUR. Jeudi, la société a examiné les données d'exploitation préliminaires de l'exercice 2022, qui ont montré des revenus en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à une amélioration du mix dans le secteur de l'énergie.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2022 supérieur à 240,0 millions d'euros, conformément aux prévisions, contre 194,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, grâce à la contribution significative des activités développées ces dernières années, le ferroviaire et l'automatisation de l'énergie, qui ont partiellement compensé les difficultés du segment des trancheuses et des cordages, plus affectés par les goulots d'étranglement de l'approvisionnement.

PLC - en hausse de 2,4% - a annoncé vendredi que PLC System, une société du groupe, avait signé un contrat avec Opdenergy Italia pour la construction clé en main d'une sous-station électrique desservant un parc photovoltaïque de 25 MW à Contrada 'La Francesca', dans la province de Benevento.

En queue de peloton, Softlab a reculé de 5,6 % à 1,8500 euro, avec un volume de transactions de plus de 29 000 contre une moyenne d'environ 2 500 au cours des trois derniers mois.

Parmi les PME, Giglio.Com a cédé 1,0 %, clôturant pour la cinquième séance consécutive du côté baissier.

Marzocchi Pompe a clôturé inchangé à 4,38 euros par action. Vendredi, la société a annoncé que, suite à la fin de la relation de travail entre la société et Aldo Toscano, l'actionnaire Abbey Road a exercé son option d'achat de la totalité de la participation de Toscano, correspondant à environ 1,6 % du capital social, au prix fixe déjà convenu à la date de signature des accords et égal à la valeur comptable initiale de la participation, soit 70 000 EUR.

Alfonsino a clôturé en hausse de 9,5 %, rebondissant sur le rouge de 9 % de la session précédente.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0685 USD contre 1,0678 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2035 USD contre 1,2019 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,32 USD par baril contre 83,13 USD par baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 842,65 USD l'once contre 1 839,66 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier économique de mardi, à 0800 CET, les données sur les immatriculations de voitures dans l'UE arriveront. Entre 0915 CET et 1030 CET, les PMI préliminaires de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni seront publiés. À 1100 CET, les yeux sur le sentiment ZEW pour l'Allemagne et la zone euro.

Des États-Unis, dans l'après-midi, viendront le PMI manufacturier à 1545 CET et le PMI du secteur tertiaire. À 1600 CET, l'accent sera mis sur les données relatives aux logements existants. À 1730 CET, il y aura une adjudication d'obligations du Trésor à 6 mois, tandis qu'à 1900 CET, il y aura une adjudication d'obligations du Trésor à 2 ans et à 1 an.

Quant aux sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Covivio, Campari, Recordati, Relatech et Vimi Fasteners sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

