Mib le meilleur ; Saipem tombe avant les comptes

(Alliance News) - Lundi en milieu de journée, le Mib était toujours la meilleure cote en Europe, avec les valeurs bancaires en tête, quelques heures seulement après la publication par l'Istat des données sur la confiance des consommateurs italiens, qui a de nouveau augmenté en février - à 104,0 contre 100,9 en janvier - tandis que la confiance des entreprises est restée inchangée à 109,1 par rapport au mois précédent.

Les autres marchés européens se sont également bien comportés, tous dans le vert, alors qu'Eurostat a indiqué que l'indicateur ESI du sentiment économique est resté stable dans l'Union européenne à 97,8, et a baissé de 0,1 dans la zone euro à 99,7.

L'indicateur de confiance des consommateurs de la zone euro a été confirmé à moins 19 en février 2023, la valeur la plus élevée depuis février 2022, sur la base des attentes selon lesquelles l'inflation aura ralenti en raison du temps doux et que la région sera en mesure d'éviter une récession cette année.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert 1,8 pour cent à 27 479,73, la Mid-Cap est en hausse de 1,2 pour cent à 44 888,56, la Small-Cap est en hausse de 0,9 pour cent à 30 148,98, et l'Italie Growth est en hausse de 0,7 pour cent à 9 608,45.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 1,6 pour cent, le FTSE 100 de Londres de 0,9 pour cent et le DAX 40 de Francfort de 1,5 pour cent.

Sur la liste principale de la Piazza Affari presque entièrement teintée de vert, il n'y avait que deux exceptions baissières : Saipem en baisse de 4,4 % le jour où les résultats de l'exercice 2022 sont attendus, et ERG en baisse de 0,3 %.

Poste Italiane a gagné 1,1% après l'annonce de l'accord d'actionnaires avec Gamma, une société du groupe Caltagirone, auquel ont été conférées toutes les actions détenues par les parties dans Anima Holding.

Les valeurs bancaires UniCredit, Banco BPm et BPER Banca sont arrivées en tête de liste, avec des hausses de 4,3%, 2,9% et 2,8%.

Stellantis a augmenté de 1,5%. La société a annoncé que Thierry Koskas est le nouveau PDG de la marque Citroën et directeur des ventes et du marketing à compter du 1er mars 2023.

Le reste de la galaxie Agnelli se porte bien avec Ferrari en hausse de 0,7%, Iveco est dans le vert 1,6% et CNH Industrial gagne 1,8%.

Après les résultats, Pirelli est dans le vert de 1,9%. Les revenus en 2022 sont de 6,62 milliards d'euros, ce qui est supérieur à l'objectif de 6,5 milliards d'euros et en hausse de 24 % par rapport à 2021, où ils étaient de 5,33 milliards d'euros. Le résultat net en 2022 s'élève à 435,9 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport aux 321,6 millions d'euros de 2021.

Sur le segment des cadets, Anima Holding a gagné 1,3%, après avoir annoncé avoir signé un contrat contraignant pour acquérir une participation de 80% dans Castello SGR, une société leader dans la promotion et la gestion de produits d'investissement alternatifs principalement immobiliers basée à Milan.

La contre-valeur est de 60 millions d'euros, qui seront payés entièrement en espèces.

Tinexta - dans le vert de 1,0% - et 24Ore Business School ont annoncé jeudi avoir conclu un partenariat stratégique pour structurer une offre éducative dédiée au monde de l'entreprise.

doValue a rallié 0,8% après avoir annoncé jeudi ses principaux résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net, y compris les éléments non récurrents, de 16,5 millions d'euros contre 23,7 millions d'euros à la même période de 2021 et en baisse de plus de 30%.

Sur le segment des petites capitalisations, Autostrade Merididionali est plafonné pour l'excès de volatilité à plus 16%, après avoir annoncé jeudi qu'il avait approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre, faisant état d'un bénéfice pour la période de 15,8 millions d'euros contre 16,0 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires pour 2022 s'est élevé à 34,0 millions d'euros, contre 89,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une baisse de 62 %.

L'Ebitda s'élève à 22,4 millions d'euros contre 29,8 millions d'euros en 2021 au 31 décembre 2021, soit une baisse de 25 %.

Netweek a rallié 4,0 % après avoir annoncé vendredi qu'il élargissait la couverture éditoriale du groupe dans le segment de la télévision locale.

Le mois de janvier dernier a vu le lancement de TVdA en Vallée d'Aoste sur le canal 15 du numérique terrestre. "Un nouveau diffuseur généraliste régional, sous la marque Netweek, avec une abondance de nouvelles locales, de météo et de webcams, une couverture approfondie des secteurs de l'automobile, du tourisme et de la cuisine, et beaucoup d'espace dédié au divertissement et à la culture locale", a expliqué la société dans une note.

Sogefi a gagné 3,0 % après avoir annoncé vendredi qu'il avait approuvé ses résultats annuels 2022, faisant état d'un bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 29,6 millions d'euros, contre 2,0 millions d'euros en 2021, ou 26,4 millions d'euros sans tenir compte de la perte comptable liée à la vente de Filtration Argentina.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 1,55 milliard d'euros, en hausse d'environ 18 % par rapport à la même période en 2021, où ils étaient de 1,32 milliard d'euros.

Parmi les PME, Officina Stellare a bondi de 8,5 % après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat avec Argotec pour la fourniture du premier lot d'une série de télescopes spatiaux destinés à la mission d'observation de la Terre multispectrale à haute résolution, qui composera la constellation de satellites italienne " Iride ", pour une valeur totale d'environ 3,3 millions d'euros.

Digital Value a progressé de 3,7 pour cent après avoir approuvé vendredi le lancement du projet de cotation des actions de la société sur Euronext Milan, le marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana Spa qui s'adresse aux sociétés à moyenne et grande capitalisation.

Le projet sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 5 avril 2023 en première convocation et le 6 avril 2023 en seconde convocation.

Sababa Security n'est pas encore cotée en bourse. La société a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation de 40 % dans Digipoint Srl, une société spécialisée dans la fourniture de services de cybersécurité, de sécurité des réseaux, de continuité des activités, de reprise après sinistre et de formation.

Le prix d'achat de cette participation s'élève à 2,2 millions d'euros, payés entièrement en espèces.

Laboratorio Farmaceutico Erfo a chuté de 2,0 %, après avoir revu ses résultats financiers consolidés au 31 décembre 2022 et fait état de revenus pro-forma de 6,0 M EUR, soit une hausse d'environ 18 % par rapport aux 5,1 M EUR au 31 décembre 2021.

Les revenus consolidés s'élèvent à 5,0m EUR, en ligne avec 2021.

Omer a chuté de 3,0 %, après avoir revu les chiffres préliminaires consolidés au 31 décembre 2022 faisant état d'une valeur de production de 63 M EUR, en hausse d'environ 10 % par rapport aux 57,1 M EUR consolidés de 2021.

Cette évolution, explique la société, "est attribuable à la fois à l'augmentation des provisions de production des projets en cours, et pour lesquels les révisions de prix connexes résultant des formules contractuelles ont été prises en compte, et au démarrage de certains nouveaux projets de production au cours de l'année".

Le conseil d'administration de MeglioQuesto - en baisse de 4,4 pour cent - a examiné jeudi soir les principales données opérationnelles et financières consolidées et pro-forma au 31 décembre, avec une valeur de production comprise entre 78,0 et 81,0 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de pas moins de 20 pour cent par rapport au chiffre de 62,5 millions d'euros pour 2021.

À New York vendredi, le Dow a clôturé en baisse de 1,0 pour cent à 32 816,92, le Nasdaq en baisse de 1,7 pour cent à 11 394,94, et le S&P 500 a terminé en baisse de 1,1 pour cent à 3 970,04.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0559 USD contre 1,0546 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,1978 USD contre 1,1946 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 83,25 USD le baril contre 82,08 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 809,78 USD l'once contre 1 817,45 USD l'once à la clôture vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, les États-Unis publieront à 14h30 CET les données sur les principales commandes de biens durables et les commandes de biens hors aviation et défense.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

