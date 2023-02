Milan en hausse ; volumes élevés sur Fincantieri

(Alliance News) - L'indice Mib a clôturé en hausse lors de la première séance de la semaine, faisant passer la barre à 27 400. Les salles de marché ont évalué les projections actualisées de la Commission européenne, qui ont relevé les perspectives de croissance pour cette année à 0,8 pour cent dans l'UE et 0,9 pour cent dans la zone euro. Les nouvelles estimations prévoient également un léger recul de l'inflation en 2023 et 2024.

Pendant ce temps - alors que l'attention reste concentrée sur les données d'inflation américaines qui seront publiées demain - au niveau national, nous attendons le résultat des élections régionales qui se sont tenues dans le Latium et en Lombardie, dans ce qui est le premier test électoral du gouvernement dirigé par Giorgia Meloni, avec des forces politiques proches du gouvernement qui devraient l'emporter.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,6 % à 27 438,61, portant son gain depuis le début de 2023 à plus de 15 %.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,8%, le CAC 40 de Paris a gagné 1,1%, et le DAX 40 de Francfort a clôturé dans le vert de 0,6%.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a clôturé en hausse de 1,4 pour cent à 44 494,21, la Small-Cap dans le vert de 0,3 pour cent à 30 224,19, et l'Italy Growth en hausse de 0,2 pour cent à 9 662,14.

Sur la liste principale, à majorité haussière, Saipem est resté en queue de peloton, le titre étant en phase baissière depuis que la cloche a sonné et clôturant dans le rouge de 5,7%. La société a annoncé lundi qu'elle avait signé deux nouvelles facilités de crédit d'un montant total de 860 millions d'euros avec un pool de banques nationales et internationales de premier plan. La première ligne de crédit est un prêt à terme senior non garanti d'environ 390 millions d'euros. Le prêt est garanti à 70% par la SACE dans le cadre de l'instrument "SupportItalia Guarantee". La deuxième ligne de crédit est une facilité de crédit renouvelable d'environ 470 millions d'euros, avec une durée de trois ans et une fonction de sauvegarde, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue.

Stellantis est resté dans le négatif, comme on le voit depuis les premiers échanges, à moins 1,7 pour cent à 15,41 euros par action.

La meilleure performance du jour est le groupe Iveco, en hausse de 6,4%, fort des résultats annoncés vendredi avec un bénéfice net ajusté 2022 de 225 millions d'euros, soit 85 millions de plus qu'en 2021. Le bénéfice net consolidé est de 159 millions d'euros, en hausse de 83 millions d'euros.

De bons achats ont également été signalés sur Amplifon, qui a augmenté de 3,9 pour cent à 27,63 euros.

Interpump Group, quant à lui, a clôturé en hausse de 2,7%, en attendant la publication des résultats mercredi.

Unipol a clôturé en hausse de 0,8 %, après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Sur la Mid-Cap, Fincantieri a augmenté de 6,3%, après une perte de 2,2% la veille. Un volume inhabituel de transactions a été enregistré sur le titre, soit 10,3 millions, alors que la moyenne quotidienne des trois derniers mois se situe autour de 1,2 million de transactions. En effet, la société, conjointement avec Leonardo, a annoncé que, dans le cadre de la collaboration avec le système industriel local et du renforcement de la coopération entre l'Italie et la Grèce, elle a signé une série de protocoles d'accord supplémentaires avec de nouveaux fournisseurs grecs potentiels, jetant ainsi les bases de la définition d'éventuelles relations commerciales.

Maire Tecnimont - en hausse de 1,7 % - a annoncé lundi que sa filiale NextChem s'était vu confier une étude de faisabilité par Foresight Group pour une usine de capture du dioxyde de carbone et de production durable de méthanol sur le site de valorisation énergétique des déchets d'Eta à Manfredonia, dans les Pouilles.

UnipolSai, en revanche, a baissé de 0,1% après avoir été dans le noir pendant la majeure partie de la session. UnipolSai a indiqué vendredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, contre 723 millions d'euros un an plus tôt.

Piaggio, en revanche, a chuté de 1,8 pour cent, après le rouge de 0,1 pour cent de vendredi. Il convient de mentionner que l'action avait auparavant terminé sept sessions dans le noir.

GVS était également en queue de peloton, avec une baisse de 3,1 %, après la chute de 5,9 % enregistrée vendredi dans le rouge.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Geox a augmenté de 6,2%. Le titre s'est échangé à un volume élevé de 1,6 million contre une moyenne quotidienne de trois mois d'environ 335 000.

FILA, en revanche, a grimpé de 3,1%, après le rouge de 2,6% de vendredi.

SAES Getters a progressé de 3,4 pour cent à EUR33,10.

Parmi les performeurs baissiers, Mondo TV abandonne 6,0%, prenant des bénéfices après deux sessions au cours desquelles il a gagné plus de 20%.

Parmi les PME, Franchetti a cédé 5% avec le prix à 3,02 euros.

Frendy Energy a chuté de 3,8 pour cent, prenant des bénéfices après la session haussière de vendredi qui s'est clôturée avec un gain de plus de 13 pour cent.

DHH a chuté de 3,9 pour cent, inversant le cours après deux sessions haussières.

Imprendiroma, quant à elle, a clôturé en hausse de 7,6 pour cent à 5,10 euros avec d'excellentes données pour 2022 publiées peu après la clôture.

Altea Greeen Power a également été bien placé, clôturant en hausse de 7,7 pour cent, rebondissant après trois sessions baissières.

À New York, où les bourses battent leur plein, le Dow était en hausse de 0,9 %, le Nasdaq de 1,3 % et le S&P 500 de 0,9 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0720 contre USD1.0677 à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2135 USD contre 1,2073 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,12 USD par baril, contre 86,39 USD par baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'est négocié à 1 853,95 USD l'once, contre 1 869,25 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, le PIB du Japon est attendu à 0050 CET, tandis qu'à 0530 CET ce sera le tour de la production industrielle. A 0800 CET, vient le taux de chômage du Royaume-Uni, ainsi que les données sur les prix de gros en Allemagne. À 1100 HEC est publié le PIB annuel de la zone euro, tandis que dix minutes plus tard sont prévues deux adjudications d'obligations à trois et sept ans en Italie.

Dans l'après-midi, en provenance des États-Unis, à 1430 CET, sera publié le chiffre de l'inflation de l'IPC américain, tandis qu'à partir de 1700 CET, les membres de la Fed, Logan et Harker, prendront la parole. Pour clore la journée, le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole arrivera à 2230 CET.

Parmi les entreprises, les résultats de Telecom Italia, Sabaf, Farmaè et Elica sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.