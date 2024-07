(Alliance News) - Mercredi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif lors d'une journée mouvementée en termes macroéconomiques, car les données PMI sur les services pour les économies les plus importantes de la zone euro sont attendues.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,7 pour cent à 33 698,46, le Mid-Cap était en hausse de 0,6 pour cent à 47 138,42, le Small-Cap était dans le vert de 0,3 pour cent à 28 874,98 tandis que l'Italie Growth était en hausse de 0,1 pour cent à 8 094,78.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,6 pour cent, le FTSE100 de Londres est en hausse de 0,5 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Dans les nouvelles macroéconomiques, en Asie, l'économie des services de la Chine a continué à se développer jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024, soutenue par l'augmentation des nouvelles affaires et des exportations, selon les indices des directeurs d'achat de S&P Global publiés mercredi.

L'indice d'activité des services Caixin China corrigé des variations saisonnières a enregistré 51,2 en juin, en baisse par rapport à 54,0 en mai. Selon FXStreet, le chiffre de l'indice des directeurs d'achat était attendu à 53,4 points.

Au Japon, le secteur des services s'est arrêté en juin, marquant la fin de 21 mois d'expansion continue.

Le PMI des services japonais de la Banque Au Jibun a enregistré 49,4 en juin, en forte baisse par rapport à 53,8 en mai. Selon FXStreet, les marchés s'attendaient à un ralentissement à 49,4.

Cela marque la fin d'une séquence de 21 mois d'expansion continue.

Pour revenir à Milan, sur le Mib, toutes les cotations sont dans le vert, à l'exception de Saipem qui est dans le rouge de 0,1%.

Le secteur bancaire est le plus performant, avec la Banca Monte dei Paschi di Siena en hausse de 3,0 %, suivie de BPER Banca, en hausse de 2,3 %.

STMincroelectronics et Ferrari sont également en hausse, de 2,2 % chacun.

Stellantis est en hausse de 0,2 % après qu'Archer Aviation a annoncé qu'Archer a reçu un investissement supplémentaire de 55 millions de dollars de Stellantis dans le cadre de l'accord de financement stratégique entre les sociétés, suite à l'obtention de résultats d'essais en vol le mois dernier.

Un investissement qui, comme annoncé précédemment, s'ajoute à la série d'achats totalisant 8,3 millions d'actions Archer effectués par Stellantis en mars de cette année. Au cours de l'année 2023, Stellantis a investi 110 millions d'USD dans Archer en combinant des achats d'actions sur le marché libre et des investissements réalisés dans le cadre de l'accord de financement stratégique conclu entre les deux sociétés.

La Banque européenne d'investissement et Snam - dans le vert à hauteur de 0,5 % - ont signé mardi un prêt d'un montant total de 100 millions d'euros destiné à soutenir les améliorations énergétiques dans les bâtiments publics et les mesures d'efficacité énergétique pour les activités industrielles.

Il s'agit d'un prêt-cadre qui peut être utilisé en plusieurs tranches sur une période de trois ans. Chaque tranche aura une durée totale maximale de 15 ans.

Dans le segment des cadets, Sanlorenzo a progressé de 1,2%. La société et sa filiale Bluegame Srl, en tant que partie prenante, ont signé une Convention de Développement avec le Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy, Invitalia et la Région Toscane pour un montant total de 91,5 millions d'euros, qui prévoit la réalisation d'un ambitieux programme d'investissement industriel.

la réalisation d'un ambitieux programme d'investissement industriel.

Maire Tecnimont a grimpé de 0,9% après que NextChem ait annoncé mardi qu'elle avait obtenu de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 30 millions d'euros de la part de grands clients internationaux, principalement au Moyen-Orient et en Europe.

Parmi les petites capitalisations, Edison Rsp - dont les actions sont en baisse de 1,0% - a annoncé qu'elle construira sept nouvelles centrales photovoltaïques de 45 MW dans le Piémont. Les centrales sont situées dans les provinces de Turin et d'Alessandria, et s'ajoutent aux deux centrales existantes d'Edison.

Au total, les neuf centrales ont une capacité de production de 70 GWh par an, ce qui équivaut aux besoins énergétiques de 26 000 ménages et permet d'éviter l'émission de plus de 30 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

La Compagnia Immobiliare Azionaria - qui n'est pas encore impliquée dans le commerce - a annoncé mardi la signature de l'acte de fusion par incorporation de la CIA dans la Compagnie Foncière Du Vin, dont le projet avait été approuvé par les assemblées d'actionnaires respectives en avril dernier.

Parmi les PME, SG Co a grimpé de 1,5 pour cent après avoir annoncé mercredi un carnet de commandes de 26,2 millions d'euros au 30 juin, en hausse d'environ 33 pour cent par rapport à la même période en 2023, où il s'élevait à 19,8 millions d'euros.

La valeur du carnet de commandes du groupe au 30 juin équivaut également à 89 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe de 29,5 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Officina Stellare - en hausse de 2,8 % - a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu un nouveau contrat avec l'Agence spatiale européenne pour la construction d'une station terrestre optique complète pour les applications Lasercom pour le Centre européen d'opérations spatiales ESOC à Darmstadt, en Allemagne.

Ce contrat de 24 mois, d'une valeur totale d'environ 3,5 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme GSTP (General Support Technology Programme) de l'ESA, qui soutient les activités de recherche et de développement pour les technologies hautement innovantes.

CleanBnB a cédé 0,3% après avoir annoncé mardi que son conseil d'administration avait examiné certaines données de gestion pour le premier semestre de l'année, au cours duquel les réservations brutes ont dépassé 21,4 millions d'euros, en hausse de 27% par rapport aux 16,8 millions d'euros collectés au premier semestre 2023.

Au cours de la période, CleanBnB a géré un total de 55 329 séjours, en hausse de 35% par rapport aux 41 025 du premier semestre 2023.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,3 %, le Hang Seng a gagné 1,2 % et le Shanghai Composite a cédé 0,5 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 % à 39 331,85, le S&P a gagné 0,6 % à 5 509,01 et le Nasdaq a augmenté de 0,8 % à 18 028,76.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0758 USD contre 1,0737 USD à la clôture des marchés boursiers européens mardi, tandis que la livre valait 1,2698 USD contre 1,2676 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 86,67 USD le baril contre 86,92 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, s'échange à 2 348,80 USD l'once contre 2 324,49 USD mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend l'indice des prix à la production de la zone euro à 1100 CEST.

Aux Etats-Unis, où les marchés fermeront à 13h00 heure locale pour la fête de l'indépendance, les données hypothécaires arriveront à 13h00 CEST tandis que les demandes d'allocations chômage seront publiées à 14h30 CEST. Les indices PMI composite et des services seront publiés à 1545 CEST.

Les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale clôtureront la journée à 2000 CEST.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.