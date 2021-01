STELLANTIS : Invest Securities initie le suivi à Neutre

Invest Securities a initié le suivi du titre Stellantis avec une opinion Neutre et un objectif de cours de 14,50 euros. La présentation réalisée par le nouveau groupe, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), n’a pas dévoilé, loin s’en faut, tous les détails chiffrés, pas plus que le bilan d’ouverture, ni les guidances. Il faudra attendre la publication 2020 du 3 mars prochain pour en savoir plus. A ce stade, le bureau d’études retient la philosophie de cette opération majeure, à savoir une opération « bouclier » selon les mots du directeur général, Carlos Tavares.