JPMorgan a initié le suivi du titre Stellantis avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 18 euros. Le broker pense que PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se complètent en termes de géographie et de produits. L’analyste table sur un scénario d’amélioration des bénéfices et du profil de génération de cash du groupe grâce aux actions stratégiques de restructuration qui seront mises en place. Pour l’exercice 2021, l’expert anticipe un chiffre d’affaires avoisinant les 152 milliards d’euros et une marge d’Ebit ajusté d’environ 7,1%.